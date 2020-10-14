Случчанин: после решения суда прежнее заявление депутата Валентины Ражанец заиграло новыми красками

Очень забавная новость от 14 октября («Согласия в обществе можно достичь в конструктивном диалоге, а не на улице — депутат Валентина Ражанец») в контексте «отказа Ражанец разговаривать с людьми».

ЦИТАТА. «Все мы хотим мира и спокойствия в каждом доме, каждой семье, согласия в обществе, созидания и развития. Достичь этого можно в конструктивном диалоге», — отметила депутат.

Реклама

По её мнению, белорусам есть что обсуждать: предложения по изменениям в Конституцию, другие идеи для страны, регионов, экономики, социальных аспектов. «И обсуждать это надо на диалоговых площадках…»

Это новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».

КОНТЕКСТ. 12 и 13 октября в Слуцке прошёл суд. Разбирали жалобу случчан на решение Слуцкого райсовета депутатов. Напомним, что случчане просили организовать собрание по отзыву депутата Палаты представителей Валентины Ражанец, но Слуцкий районный совет депутатов отказал им и не разрешил провести собрание. Отметим, что самой Ражанец на суде не было.

В ТЕМУ. Как проходил суд по жалобе жителей Слуцка по поводу отзыва депутата Ражанец. Репортаж