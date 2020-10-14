«Мы всё замечаем, ценим и никогда этого не забудем». Чему случчан научили их мамы (обзор поздравлений)

Накануне Дня матери, который в Беларуси отмечают 14 октября, редакция предложила случчанам поздравить своих матерей через «Кур'ер». И не только поздравить, а и рассказать — чему их научила мама.

В беседе с корреспондентом «Кур'ера» читатели благодарили редакцию за возможность публично обратиться к своим мамам и сказать им слова благодарности.

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А мы публикуем лучшие поздравления.

Екатерина Ленковец

Вот уже совсем скоро будет пять лет, как моей мамочки нет рядом с нами. Но каждый день мы её помним и вспоминаем с самыми теплыми чувствами.

Мою мамочку звали Тамара, родилась она в обычной деревенской семье. Окончила школу и уехала в Минск. Всю свою сознательную жизнь мамочка отдала торговле. На работе её любили и уважали и коллеги, и покупатели. Это был человек большой души.

В нашем доме всегда было тепло и уютно. Всегда хватало места и гостям, и нежданным знакомым. Мамочка настолько тепло относилась ко всем людям, что, когда её не стало, все кто её знал плакали и говорили, что не встречали людей с таким большим сердцем. Нас с братом она воспитывала так, что нужно помогать людям, что мы должны быть друг за друга в любой ситуации.

Мама научила нас жить по-людски, как говорила ещё бабушка. Когда появились внуки, её счастью не было предела. Всё самое лучшее было у них. Моей доченьке через пару дней будет пять лет. Бабушку она не помнит, но я рассказываю дочке про неё.

Моя милая мамочка, мы тебя очень сильно любим. Ты для нас всегда будешь жива. Поздравляем тебя с Днём матери. Я знаю, что ты рядом".

Яночка Драган

«Хочу поздравить свою дорогую маму Барщевскую Наталью Ивановну с праздником, пожелать ей всего самого наилучшего. Я тебя очень сильно люблю, дорогая мамочка. Ты для меня самая лучшая, самая красивая и самая родная. Хочу поблагодарить тебя за то, что подарила мне жизнь. Спасибо за то, что ты всегда рядом. Ты научила меня всему, что я знаю. Ты всегда учила меня искать в людях только хорошее, упорно трудиться, ставить перед собой цели и добиваться их. Ты являешься примером для меня.

Также хочу поздравить своих любимых бабушек Драган Марию и Барщевскую Зинаиду. Вы — моя опора и поддержка. Вы, как и мама, всегда рядом, всегда готовы помочь, посоветовать. Я очень это ценю. Вы, мои дорогие женщины, являетесь неотъемлемой частью меня. Я вас очень люблю.

С праздником, долгих лет жизни вам. Пусть каждый день будет наполнен счастьем, а все невзгоды обходят стороной. Вы у меня есть — и в этом моё счастье. Спасибо, что всегда со мной!"

Ирина Акулович

«Хочу поздравить свою мамочку Гурбо Любовь Николаевну с таким замечательным праздником — с Днём матери. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, сил и терпения. Ведь только когда становишься мамой, осознаешь, как это сложно и ответственно быть мамой. Мама меня научила быть честной, справедливой, доброй, любить и ценить жизнь. Мамочка, спасибо тебе за всё. Очень тебя люблю».

Ольга Цейко

«Огромное спасибо нашей любимой мамочке Светлане за то, что дала жизнь мне и моей сестричке, за её любовь и заботу к нам. Желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и любви.

Мама нас научила преодолевать все жизненные трудности и при этом оставаться людьми. Уважать старших и помогать слабым, беречь то, что есть и стремиться к большему. Научила быть хорошими хозяйками, любящими жёнами, а самое главное — замечательными мамами своим деткам".

Валерия Рашкевич

«На земле есть замечательный человек — это моя мама. Она помогает мне во всём: в учёбе, проблемах, сложных ситуациях. На всём свете нет ничего дороже, чем мама. Моя мама всегда понимает и поддерживает меня. Она — мой лучший друг. Мама сразу понимает, когда мне плохо и старается помочь.

Мамины руки всегда находят работу. То она готовит, то что-то вяжет, то стирает. Так много в жизни переделав, мамины руки не останавливаются ни на минуту, они постоянно в работе. Мама научила меня делать первые шаги, говорить, писать, читать. Мама подарила мне жизнь. Я люблю её доброту, нежность, ласку. Спасибо моей маме за то, что она есть. Для меня мама дороже всех богатств. Она дарит улыбку и радость. К ней нужно относиться с заботой, добротой и любовью. Я очень люблю свою маму. Это очень хорошо, что на свете есть мама. У всех разные мамы. У кого-то весёлые, у кого-то не очень. Но все они объединены одним чувствами — любовью к своим детям. Мама — тот единственный человек, на которого я могу положиться в трудную минуту, она поддержит и подскажет. Я очень люблю свою маму".

Юлия Евсюк

«Моя мамочка — Бритова Людмила Николаевна, спасибо твоим рукам за нежность и заботу, сердцу — за любовь и доброту, а глазам — за искреннюю улыбку. Желаю крепкого-крепкого здоровья и самого счастливого счастья!

Мама — это тот человек, который научил меня доброте, порядочности, терпению. Она открыла мне жизненный путь. Она — мой товарищ, учитель, моя радость".

Анастасия Москалева

«Чему меня мама научила? В первую очередь, любить детей, жить ради детей, ведь дети — это самое дорогое, самое большое счастье на нашей земле. Ведь именно они нам раскрывают радость нашей жизни. Мама научила меня стремиться к высотам, трудиться, не сидеть на месте, развиваться, быть интересной личностью. Быть настоящим человеком. Человеком с добрым сердцем. Человеком, который всегда придёт на помощь. Мама меня научила, что все трудности преодолимы. И никак иначе. Мама научила меня ценить всё, что я имею, а в первую очередь свою семью. Мама показала мне пример идеальной мамы, идеальной жены. И я всегда буду стремиться к этому. Мамочка, ты самая лучшая! Невозможно выразить словами мою любовь. Она безгранична».

Катюша Антипова

«Самая любимая и самая родная наша мамуленька Аврамчик Тамара Михайловна! В это день, День матери, и каждый день мы говорим тебе с братом: „Благодарю“. Благодарим за жизнь, которую ты нам подарила, за всё хорошее, чему ты нас научила: уважать старших, быть гостеприимными, не унывать, верить в себя, постоянно учиться чему-нибудь новому. Мы можем долго перечислять. Один из главных её уроков — всегда анализировать случившееся, причём как хорошее, так и плохое, потому что из всего можно извлечь опыт. За что мы ей особенно благодарны: наша мама никогда на нас не давила и не давит. Она всегда даёт возможность нам самим наступить на грабли или обойти их. Спасибо ей за то, что тяжёлое она старалась сделать лёгким. За то, что в хмурый день наша мамуля исхитрялась добыть для нас с братом кусочек солнца. За то, что ей удавалось даже неприятные минуты превращать в увлекательные моменты. За то, что наш дом всегда остаётся родным, тёплым и милым. Спасибо тебе, мама, за твоё тепло и ласку. Благодарим буквально за всё, что ты делала и делаешь для нас. Мы всё замечаем и ценим. Мы никогда этого не забудем. Ты самая лучшая мама и бабушка на всём белом свете! Мы тебя очень-очень сильно любим!»

Александр Корзун

«Моя мама Оля для меня самая родная и любимая. Мама всегда выслушает, поддержит и поможет советом. Мама меня научила вежливости и доброте, помогать старшим, заботиться о животных. Моя мама добрая и справедливая, всегда помогает мне, когда что-то не получается.

Мамочка, поздравляю тебя с праздником, желаю крепкого здоровья и много сил. А ещё я поздравляю своих бабушек Аллу и Таню и говорю: «Я вас очень сильно люблю».

Инна Пацкевич

«У нашей мамы нас трое: я, сестра и брат.

Мама — это человек, который любит тебя просто за то, что ты есть. Мама — это тот человек, который дал нам жизнь и наполнил нашу жизнь любовью, заботой и вниманием. Мама научила нас любить этот мир, жить и радоваться. Она научила нас доброте, порядочности и терпению.

Я оценила эти уроки, когда сама стала мамой. Я очень благодарна маме за ее заботу о нас. Она столько нам отдала. Она подарила нам свою молодость, отдала нам свое здоровье и ни разу на это не пожаловалась. Она потратила массу нервов, чтобы мы стали настоящими людьми. Она укутала нас таким теплом своей души, что в самые неудачные дни именно это тепло даёт нам силы держаться на плаву.

Для меня нет ближе человека, чем моя мама. Она мой товарищ, учитель. Она действительно научила нас многому. Она мой лучик света и добра. Моя радость. Я безумно люблю тебя, моя мамочка".