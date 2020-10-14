«Он выстроил рельсы, по которым мы будем двигаться дальше». Ушёл из жизни заведующий «Строймаркета» в Слуцке

В рубрике «О тех, кого больше с нами нет» «Кур'ер» публикует добрые слова и воспоминания о тех, кто ушёл из жизни.

Сергей Тисецкий

Сергей Тисецкий родом из Старых Дорог. Ему было 57 лет. Когда в 2015 году в Слуцке открылся магазин «Строймаркет», Сергей Юрьевич пришёл туда работать. Сначала был товароведом, а 2018 году стал заведующим.

Также Сергей Тисецкий с 2017 года был управляющим ТЦ «Европарк». Эти торговые объекты относятся к ООО «Солстройкомплект».

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«При нём мы зарекомендовали себя очень хорошо, — рассказывает Яна Альховик, которая теперь заведует «Строймаркетом». — У нас много наград. В этом заслуга Сергея Юрьевича. Он всегда добивался того, что нужно было для магазина, работников, покупателей. Особенно заботился о покупателях. Его слова: «Мы всё делаем для людей».

Сергей Тисецкий был очень ответственным: следил за складом, магазином, торговым центром «Европарк», помогал в открытии торгового центра «Вест» в Солигорске.

Сергей Юрьевич был хорошим, добрым человеком, всегда был за свой коллектив, своих людей. Хотя, если надо, мог и поругать. Но все к этому относились нормально. Всегда по-человечески общался с подчинёнными. Если кому-то что-то надо, входил в положение. «Все мы люди, ситуации бывают разные» — это были его слова. И так как меня утвердили на его место, я буду придерживаться того же принципа.

У Сергея Юрьевича осталась жена, с которой он вместе с детства, она его дождалась из армии, и они шли по жизни рука об руку. У них двое детей.

Хотела бы от лица его супруги и всего нашего коллектива выразить благодарность нашему директору Александру Сергеевичу Юрченко. Он поддержал супругу Сергея Тисецкого, семью и нас в это тяжёлое время.

Александр Сергеевич сказал о Сергее Юрьевиче: «Он выстроил нам рельсы, по которым мы будем двигаться дальше»".

Сергей Тисецкий умер в ночь с 10 на 11 октября. Он был похоронен 12 октября на кладбище в Новодворцах.