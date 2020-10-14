Если к человеку на приехали из больницы, чтобы взять анализ на коронавирус, хотя были должны, то пациенту надо сообщить об этом в центр гигиены и эпидемиологии.

Об этом «Кур'еру» рассказал Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, отвечая на вопрос читательницы Елены, обратившейся в редакцию.

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Случаются и другие ситуации. На выходных, в первой половине дня, медики приехали к людям, но они не открыли двери. А потом сами же и пожаловались, что к ним никто не явился. «Когда начали выяснять, оказалось, что на самом деле пациенты находились дома, но дверь не открыли. Может быть забоялись, или по другим причинам», — рассказал Павел Кучко.