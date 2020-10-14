Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 15 октября. Обзор

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Для Ольги Гуринович красота дороже денег

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 15 октября. Обзор

Эту весёлую и позитивную женщину я знаю много лет. Всегда приятно смотреть на её приусадебный участок. Там образцовый порядок: идеальные грядки, сад как на картинке и море цветов с весны до поздней осени. Сюда можно идти на психо-, цвето- и ароматерапию.

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«Меня поражают ваши цены и ваши люди»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 15 октября. Обзор

Мария Ринкина живёт в Новом Уренгое (Россия), и уже на протяжении 30 лет ежегодно приезжает с мужем-белорусом в отпуск в Слуцк. Мария рассказала «Кур'еру» о своих первых впечатлениях о Слуцке в 1990-е и о том, чего не понимает и чему поражается сейчас в Беларуси.

«Трэба памятаць імёны і лёс рэпрэсіраваных»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 15 октября. Обзор

На сайце kurjer.info з’явіўся новы праект — «Рэпрэсіраваная Капыльшчына».

Почему наказывают за мирные митинги

Дэпеша «Кур'ера» з выбараў ва Ўкраіне. І фота з участка, дзе галасаваў Парашэнка
Сяржук Кійко падчас працы
Случчанин Сержук Кийко, журналист по призванию и политолог по образованию, разбирался, что сейчас происходит в Беларуси. Полный текст и видео этого разговора на сайте kurjer.info, а для читателей печатной версии мы предлагаем цикл статей «Просто о сложном».

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 15 октября. Обзор

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