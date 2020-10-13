«Якобы разобрал водомёт и дачу командира ОМОНа поджёг». О жёстком задержании мужчины в Минске (видео)

Утром 13 октября в сети появилось жуткое видео, как медики выводят из РУВД мужчину. Видно, что у человека настоящая истерика, повреждена нога.

Выяснилось, что это владелец минского магазина «Первый цветной» Максим Хорошин. Его задержали сегодня утром, сначала опустили лицом в лужу, а потом доставили в отделение. Сейчас Максим в больнице, пишет TUT.BY.

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Видео: TUT. BY

Хорошина задерживали вместе с женой Екатериной — это она рассказала журналистам, как всё было. По её словам, пару подкараулили четверо в масках около 8.30 утра, когда супруги шли к машине. Екатерину отвели в машину и приказали смотреть в пол, Максима оставили лежать на улице: «Обыскивали нашу машину около 15 минут. Забрали паспорт его, все вещи».

У силовиков были пистолеты, они не представились, лишь сказали, что «из милиции». Спустя некоторое время Екатерину завезли за угол, высадили без ключей от машины и телефона, а также сообщили, что автомобиль с Максимом поехал в Первомайское РУВД. В отделении Екатерине сказали, что её муж задержан в рамках административного процесса по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

«Максима мы увидели в РУВД в ужасном состоянии, полностью избитым, он был весь в крови, еле шёл — его под руки вели двое медиков. Он даже слова не мог произнести», — рассказала Екатерина. У Максима разбит нос, скорее всего, он получил эту травму при задержании. Брат Екатерины Глеб говорит, что видел там лужу крови. Родственники считают, что Максима продолжили бить, Глеб уверен, что это было «либо по пути в РУВД, либо непосредственно там».

У Максима есть адвокат Юлия Леванчук. Она сразу отправилась в РУВД, чтобы поговорить со своим клиентом, но ей даже не подтвердили его местонахождение. По словам Юлии, после визита в РУВД медики зафиксировали у Максима отёк внутренних органов, отёк мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины. У мужчины «полностью отбит весь левый бок». Также Максим смог рассказать адвокату, что его били дубинками и ногами при задержании, но там разбили только нос, а основное избиение происходило именно в РУВД. «Кричали, говорит, что он якобы разобрал водомёт, дачу [Главы минского ОМОНа Дмитрия] Балабы поджёг и так далее. Но ни по одному официальному документу этот человек в РУВД не числился задержанным. Они сейчас, вполне возможно, появятся. На момент, когда я была в РУВД и уточняла всю информацию, он не был задержан и мне говорили, что он не содержится в Первомайском РУВД», — рассказала адвокат.

Максим Хорошин является совладельцем цветочного магазина «Первый цветной», а также, как рассказала его супруга, он дарил цветы женщинам во время их акций протеста и сам участвовал в мирных маршах.