В Солигорске 57-летняя женщина укусила сотрудника милиции за плечо (видео)

В воскресенье, 11 октября, в солигорском парке «Четырёх стихий» проходило несанкционированное массовое мероприятие. Ближе к 15.00 собралось около 25 человек.

«Сотрудники милиции неоднократно предупреждали протестантов о нарушении Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», но это не останавливало людей. Спустя минут 10 толпа двинулась в сторону улицы Константина Заслонова.

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Впоследствии была задержана 57-летняя женщина. Во время доставления в РОВД для разбирательства она вела себя агрессивно и укусила сотрудника милиции за правое плечо", — рассказали в УВД Миноблисполкома.

По данному факту РОСК проводит проверку.

Видео: УВД Миноблисполкома