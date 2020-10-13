Торты на заказ. Сладости на свадьбу, день рождения, юбилей

Анастасия Маркелова изготовит торт любой сложности, вашей фантазии и желаний. Также множество различных сладостей от изысканных мафинов до нежного зефира по итальянским рецептам высочайшего качество вкуса и ингредиентов.

«Первый необычный торт я делала для подруги на день рождения. Не заметила, как стала делать тортики на заказ сначала друзьям, знакомым, а после и всем любителям сладкого. Со временем пришлось познавать много нового в кондитерском искусстве», — рассказывает Анастасия.

Девушка прошла различные курсы в Литве, Москве, Минске от ведущих кондитеров мира и Европы. Анастасии нравится постоянно экспериментировать со вкусами и дизайном для заказчиков. Обучения позволили ей по-новому посмотреть на эту профессию.

В работе для Анастасии главным всегда стоит мнение и желание заказчика. Акцент всегда делает на фантазии заказчика, какими бы сложными не были дизайн и вкусовые предпочтения, клиент всегда должен быть доволен.

«Рада, что ко мне часто обращаются люди с нестандартными идеями. Например, падающий торт, шоу-торт или это изысканный торт в классическом стиле с каскадом невероятных сахарные орхидей, роз. Благодарна заказчикам за их доверие к экспериментам», — говорит Анастасия.

Акции и скидки

Для постоянных клиентов — интересные, неожиданные подарки на день рождения, годовщину свадеб и другие праздники. Постоянная акция — закажи торт на 100 кг и получи большую ложку в подарок.

При заказе свадебного торта бонусом идёт бесплатная доставка, разделение торта и красивая подача.

Соцсети

Страница Анастасии «ВКонтакте» , группа «ВКонтакте».

Страница в «Одноклассниках».

Страница в Instagram.

Телефоны: +375 29 565 09 17, +375 44 762 15 87.

Физ.лицо Чурсина А.А. КВ1 085 681











