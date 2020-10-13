Торты на заказ. Сладости на свадьбу, день рождения, юбилей

«Первый необычный торт я делала для подруги на день рождения. Не заметила, как стала делать тортики на заказ сначала друзьям, знакомым, а после и всем любителям сладкого. Со временем пришлось познавать много нового в кондитерском искусстве», — рассказывает Анастасия.
Девушка прошла различные курсы в Литве, Москве, Минске от ведущих кондитеров мира и Европы. Анастасии нравится постоянно экспериментировать со вкусами и дизайном для заказчиков. Обучения позволили ей по-новому посмотреть на эту профессию.
В работе для Анастасии главным всегда стоит мнение и желание заказчика. Акцент всегда делает на фантазии заказчика, какими бы сложными не были дизайн и вкусовые предпочтения, клиент всегда должен быть доволен.
«Рада, что ко мне часто обращаются люди с нестандартными идеями. Например, падающий торт, шоу-торт или это изысканный торт в классическом стиле с каскадом невероятных сахарные орхидей, роз. Благодарна заказчикам за их доверие к экспериментам», — говорит Анастасия.
Акции и скидки
Для постоянных клиентов — интересные, неожиданные подарки на день рождения, годовщину свадеб и другие праздники. Постоянная акция — закажи торт на 100 кг и получи большую ложку в подарок.
При заказе свадебного торта бонусом идёт бесплатная доставка, разделение торта и красивая подача.
Соцсети
- Страница Анастасии «ВКонтакте» , группа «ВКонтакте».
- Страница в «Одноклассниках».
- Страница в Instagram.
- Телефоны: +375 29 565 09 17, +375 44 762 15 87.
Физ.лицо Чурсина А.А. КВ1 085 681
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.