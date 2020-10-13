Сергей Тихановский был на встрече в СИЗО КГБ. Лукашенко оттуда позволил ему позвонить Светлане

Сергей Тихановский действительно участвовал во встрече с Александром Лукашенко 10 октября в СИЗО КГБ. На ней Лукашенко, узнав, что Сергей не общается с женой, позволил позвонить ей. Телефонный разговор со Светланой состоялся в присутствии охраны. Об этом TUT. BY рассказал его адвокат Виктор Мацкевич.

Как рассказал своему защитнику Сергей Тихановский, для встречи в СИЗО КГБ его ранним утром вывезли из СИЗО Жодино, сопровождали его люди в масках. Привезли в Минск в КГБ, завели в небольшой зал. На столе уже стояли таблички с именами заключенных: Бабарико, Знак, Салей, Шкляров и др., всего было 12 человек, и для всех это мероприятие стало неожиданностью.

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— Вошел Лукашенко и начал жать всем руки. Сергей избегает рукопожатий, опасается коронавируса. Он не хотел также, чтобы его снимали на камеру для ТВ. Потом на протяжении пяти часов была беседа с Лукашенко, где в основном говорил он сам. Тихановский все же пытался довести свою позицию, что он находится под стражей по необоснованным обвинениям, и, пользуясь присутствием пресс-секретаря, возмутиться тем, что госСМИ распространяют о нем недостоверную информацию про то, что он работает на РФ, на Запад, про его знакомство со Шкляровым и т. п. , — рассказывает Виктор Мацкевич.

Тихановский также спрашивал, за что объявили в розыск его жену Светлану Тихановскую, почему нет на встрече Марии Колесниковой. Из ответов Лукашенко, как сказал Тихановский, ему стало ясно, что тот хорошо осведомлен о ходе расследования уголовных дел и о том, в какой момент какие условия содержания и почему были у Сергея в СИЗО. Высказывались также противоположные точки зрения по поводу того, должно ли участие в политике влиять на уголовные обвинения. Тихановскому дали понять, что его выпустят из-под стражи не скоро. В то же время прозвучало, что судьбу заключенных будут решать следствие и суд и все под контролем.

— Как пояснил мой подзащитный, при разговоре про конституционную реформу он, Тихановский, сказал, что он и те из присутствующих, кто заинтересован, готовы и могли бы высказать свои предложения, но не в наручниках, находясь в тюрьме, а по доброй воле, — рассказал Мацкевич.

Ночь с 10 на 11 октября Тихановский провел в СИЗО КГБ. 11 октября всех присутствовавших на встрече с Лукашенко отвезли за пределы Минска в баню, затем Тихановского снова вернули в СИЗО Жодино.

Адвокат блогера надеется, что выводы из встречи, которые сделал Тихановский, он сможет озвучить сам.

— Для защиты важно, чтобы вопросы уголовного дела решались исключительно в правовом поле. В этом случае решение о прекращении уголовного преследования ввиду отсутствия состава преступления и освобождении Тихановского, на котором настаивает защита, юристами Следственного комитета должно быть принято, — заявил Виктор Мацкевич.

Напомним, в субботу, 10 октября, Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными. На ней присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также были Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей.

Рабцевичу и Воскресенскому в субботу изменили меру пресечения.

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В сюжетах, которые вышли на госТВ, а также в телеграм-канале «Пул Первого», показали крупным планом почти всех участников встречи, Сергея Тихановского в кадре опознать невозможно.

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