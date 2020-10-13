Какая сейчас ситуация с коронавирусом в Слуцке и районе. И в чём поможет включение отопления

В Слуцке и районе стало меньше случаев коронавируса, но всё равно ситуация остаётся напряжённой. Если взять последние три недели, есть тенденция к снижению, но пока рано говорить про спад.



Об этом «Кур'еру» сообщил Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района. «Сейчас включат отопление. Из-за этого отпадёт часть респираторных заболеваний», — сказал он.

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