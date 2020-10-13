В школах агрогородков Козловичи и Вежи тоже коронавирус. Большую часть детей отправили на самоизоляцию (+ советы для родителей)

После публикации про обстановку с коронавирусом в Селищанской школе в редакцию «Кур'ера» позвонила жительница агрогородка Козловичи. Она рассказала, что у них в школе похожая ситуация.

По словам случчанки, в агрогородке говорят, что заболели руководители и один из учителей. В школе около 100 учащихся. Жителям не объявляют официально, есть у заболевших коронавирус или нет.

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«А ведь дети живут и с дедушками, и с бабушками, и прабабушками. Я тоже в возрасте, проживаю с внуками. Боюсь за здоровье сына, который болеет, за мужа и за дедушку, которому почти 90 лет, — сказала жительница Козловичей. — Ещё дети посещают бассейн, тренажёрный зал — там тоже можно заразить или заразиться. Сейчас учителя в школе вдруг стали ходить в масках, родителям нельзя заходить в здание школы. Хочется знать, что происходит, чего опасаться и что будет предпринято?»

А в комментариях на сайте под публикацией читатель Владимир написал: «Тоже самое и в Вежах — учится только один класс».

Пока коронавирусом болеют по одному человеку

Как пояснил «Кур'еру» Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, в Козловичской школе коронавирус пока только у одного человека. На больничном ещё два, но эти случаи не подтверждены.

В Вежской СШ только один заболевший COVID-19. Всего в школе учится 57 детей. Большая часть из них — контакты 1-го уровня, они находятся на самоизоляции.

По словам Павла Кучко, когда люди узнают, что целая школа не ходит на занятия, думают, что там кошмар, но это не так.

Что делать семье, если ребёнка отправили на самоизоляцию

«Если ребёнок младшего возраста, то его полностью не оградишь от остальных членов семьи. Тут надо смотреть индивидуально. Если есть возможность на время с ребёнком находиться в другом месте, то лучше ей воспользоваться», — сказал Павел Кучко.

Минздрав опубликовал правила поведения для людей, которые находятся на самоизоляции.

Максимально ограничить любые контакты, в том числе с членами семьи, проживающими с вами в одной квартире: разместиться в отдельной комнате, в случае отсутствия отдельной комнаты — обеспечить расстояние не менее 1,5 м от других членов семьи. Мыть руки с мылом тщательно и не менее 20 секунд, не забывая про области между пальцами, вокруг ногтей, кутикулы и большого пальца. Можно использовать антисептик для обработки рук. Как можно чаще проветривать помещение, где вы находитесь, проводить влажную уборку в помещении, уделяя особое внимание обработке дверных ручек, предметов мебели, телефонных аппаратов, пультов управления, компьютерных клавиатур, мышек и других гаджетов и предметов. Использовать одноразовые носовые платки или салфетки, которые выбрасывать в закрытую мусорку или пластиковый пакет. При крайней необходимости выхода из квартиры (например, вынос мусора) — используйте медицинскую маску. Контакты с пожилыми людьми (60 лет и старше), людьми с хроническими заболеваниями сердца, лёгких, сахарным диабетом свести к минимуму или исключить.

Как организовать быт, если вы живёте не один: