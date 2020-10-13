Житель Слуцка спросил у властей, как вешать бельё и как узнать милиционеров. Ему ответили

Случчанин анонимно поделился с «Кур'ером» своими письмами в райисполком, ЖКХ, прокуратуру, следственный комитет и РОВД и ответами на них. Он просил чиновников разъяснить ему некоторые моменты сегодняшней действительности. Они разъяснили.

Вопросы к райисполкому и ЖКХ

Одно письмо случчанин адресовал Наталье Чернушевич, заместителю председателя Слуцкого райисполкома, и Николаю Воронько, директору ЖКХ.

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Он пишет:

«Прошу дать разъяснения касательно использования белого и красного цвета, а также сочетания данных цветов в произвольном порядке, со ссылкой на действующее законодательство Республики Беларусь, а именно:

Существуют ли ограничения по сочетанию белого и красного цвета в одежде. Возможно ли после стирки красную простынь вешать для сушки на балконе между белыми простынями. Возможно ли при проведении внутридворового субботника жителям дома красить лавочки, ограждающие конструкции и другие потерявшие эстетический вид металлические и деревянные изделия в красный, белый, и другие цвета, а также использовать красные, белые и другие ленточки для украшения своего двора. Возможно ли использование белого, красного цвета и их сочетаний при покраске фасадов частных домов. Разрешено ли высаживать на клумбах цветы белого и красного цветов. Разрешено ли украшать транспортные средства на свадьбе цветами, шариками и лентами белого и красного цвета.

В случае, если что-то из вышеперечисленного запрещено законодательством, прошу дать конкретные ссылки на законодательные акты».

Ответ ЖКХ

Слуцкое ЖКХ ответило на 3-й и 5-й вопросы из обращения (про внутридворовой субботник и про клумбы).

Выдержка из ответа ЖКХ на вопрос про субботник: «При проведении внутридворового субботника (жителям многоквартирного жилого дома) красить скамейки и иные малые архитектурные формы можно в любые цвета. /…/ Выбор цветового решения должен соответствовать внешнему облику здания и малых архитектурных форм, расположенных на придомовой территории /…/ и подлежит согласованию с организацией, обслуживающей жилищный фонд /…/. Использовать ленточки для украшения дворов многоэтажных домов нежелательно, так как это приведёт к засорению территорий».

Ведомство ссылается на Постановление Совета Министров № 1087 «Об утверждении правил благоустройства и содержания населённых пунктов».

Ответ ЖКХ на вопрос про клумбы: «Цветочно-декоративное оформление на клумбах города осуществляется по схемам согласованным с главным архитектором Слуцкого районного исполнительного комитета».

Вопросы № 1, 2, 4 и 6 ЖКХ оставило без рассмотрения по существу, так как они «не относятся к компетенции предприятия». Это вопросы про одежду, бельё, покраску частных домов и украшения на свадьбах.

Вопрос к милиции

Следующее письмо случчанин адресовал Александру Голикову, начальнику РОВД, Василию Жицкому, прокурору Слуцкого района, и Алексею Годунову, начальнику следственного комитета Слуцкого района.

Он пишет: «В связи с тем, что правоохранительные органы в настоящее время производят задержание граждан находясь в масках, без опознавательных знаков, не представляясь и не предъявляя служебных удостоверений, есть опасения, что так же могут действовать злоумышленники для похищения людей с преступными целями.

Опасаясь за собственную жизнь, жизни своих родных и жизни сограждан, прошу разъяснить,

как действовать гражданам, которые стали свидетелями таких действий со стороны неизвестных лиц , чтобы не нарушить действующее законодательство Республики Беларусь?

, чтобы не нарушить действующее законодательство Республики Беларусь? Как отличить представителей правоохранительных органов от бандитов?

Могут ли граждане каким-то образом защитить себя и людей, которых похищают?

Возможно ли блокирование таких лиц (до приезда сотрудников милиции в форменной одежде и с знаками отличия для дальнейшего разбирательства), применение к ним разрешённых средств самообороны с целью предотвращения противоправных действий".

Ответы из прокуратуры и милиции

Прокуратура Слуцкого района ответила на письмо случчанина. Прокурор разъяснил со ссылками на законы, в каких случаях сотрудники внутренних дел имеют право задерживать людей, куда обращаться в случае, если сотрудники внутренних дел совершают противоправные действия. Также он разъяснил право граждан на необходимую самооборону и право граждан захватить и принудительно доставить в органы внутренних дел лицо, застигнутое на месте преступления.

На обращение ответил и начальник милиции. Вот выдержка из ответа:

«/…/ Вы указываете на осуществляемые задержания сотрудниками органов внутренних дел граждан, вероятно нарушающих общественный порядок. В своём заявлении Вы сообщаете, что опасаетесь за свою жизнь, просите разъяснить, как действовать гражданам, которые стали свидетелями таких действий.

С целью исключения Вашего присутствия в указанной выше обстановке, разъясняем о запрете посещения несанкционированных массовых мероприятий. /…/ В случае установления Вами противоправных действий со стороны неустановленных лиц, рекомендуем незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по тел. 102″.