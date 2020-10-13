Работаю строителем в Минске. Зарабатываю 1400−1600 рублей. Именно зарабатываю, а не получаю. Много это или мало?

В соседней Польше это очень мало, а в соседней России — нет.

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Многие мои знакомые зарабатывают менее 1000 рублей, и во всех их бедах виноват Лукашенко. Доля истины здесь, конечно, присутствует. Но…

Задаёшь им вопрос «Что лично ты сделал, чтобы улучшить своё материальное благосостояние?» И вот здесь начинается самое интересное: стандартный ответ «Режим не даёт» и т. п.

Ответ в подавляющем большинстве один — запросы не соответствуют их квалификации и лени. Так причём здесь «режим» и обида, когда им в лицо говорят, что «гультаи» по жизни.

…А вот в Германии… 🙂 Так езжайте в Германию. Не хотят.

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