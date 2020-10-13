Мешает пандемия… Строительство «Радуги» на «Сахарном» в Слуцке переносится на следующий год

Торговый объект «Радуга» в промышленном районе Слуцка начнёт строиться во второй половине будущего года, пообещал Владимир Панасюк, заместитель директора торгового дома «Радуга-Свет».

По его словам, по состоянию на 9 октября, Торговый дом получил от Слуцкого райисполкома все разрешительные документы на строительство объекта в районе Сахарорафинадного комбината.

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«Да, начало строительства этого объекта сместилось на более поздний срок, — объяснил Владимир Панасюк. — Причин этому несколько, в том числе и всемирный санитарный кризис — пандемия и закрытие границ. Ведь торговый объект — это не только стены и крыша. Он имеет начинку сложным технологическим оборудованием, которое мы приобретаем в ближнем зарубежье. Например, в Литве — оборудование для хлебопечения, в России — стеллажное и холодильное оборудование».

Кроме того, по словам заместителя директора, были и технические причины сдвига начала строительства — пришлось делать повторные геологические исследования участка, на котором будет построен объект.

«Когда будут готовы результаты исследования геологов, будем знать, какие надо строить фундаменты. Технические документы передадим в Госстройнадзор, который курирует строительство всех объектов гражданского назначения. Надеемся, что экспертиза будет закончена в первом квартале будущего года, — обозначил возможные сроки Владимир Панасюк. — Тогда при благоприятных обстоятельствах объект будет построен в 2021 году».

Напомним, супермаркет «Радуга» построят на улице Солигорской в районе Слуцкого сахарорафинадного комбината. Ранее «Кур'ер» сообщал, что в слуцкой «Радуге» предусмотрено кафе и большая парковка.

Раньше в этой части Слуцка начиналось строительство «Евроопта», но всё отменилось, потому что владелец (ООО «Евроторг») не захотел регистрировать торговое предприятие в Слуцке. В декабре 2015 года возведённые несущие конструкции демонтировали.