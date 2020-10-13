Сейчас шестиклассница Алина находится в реанимации, накануне врачи прооперировали ребенка. Как говорит мама пострадавшей, нож насквозь прошел через печень, ее пришлось зашивать, кроме того задето два ребра. В больнице и другая школьница, та, что напала на одноклассниц с ножом. С ней работают психологи.

РАНЕЕ. В Пинске школьница напала с ножом на двух одноклассниц. Одна из них в больнице

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— Вот только еду из больницы. Алина в реанимации, вышла из тяжелого состояния, немного отошла и уже разговаривает с врачами, они просто молодцы, — рассказывает TUT. BY Ольга, мама потерпевшей девочки.

То, что произошло в школьной раздевалке в Пинске в понедельник утром, пытаются понять и родители, и врачи, и учителя. Шестиклассница одной из пинских школ Айнура (все имена изменены по этическим соображениям — Прим. TUT. BY) с ножом набросилась на Алину и Аню. Якобы те находились у нее в черном списке.

— Алина сама мне позвонила, когда все произошло, кричала: «Мамочка, мне больно, Айнура разрезала ножом живот. Мама, хочу к тебе», — Ольга говорит, ноги подкосились, она не могла найти в телефоне ни одного нужного номера, на помощь бросились коллеги. — Дозвонилась учительнице, она тоже заикается, в шоке. В школу я забегала вместе с милицией и скорой. Думала, может, там царапинка. А потом достали носилки, выносить Алину помогала милиция. Она плакала, держалась за меня, я просила ее только не засыпать: «Я с тобой!». Довезли до реанимации — и все, экстренная операция. С ума сходила, пока ждала. Алине насквозь прокололи печень, задето два ребра. Врачи зашили, остановили кровотечение. Пока меня к дочке не пускают, когда ее переведут в отделение хирургии, смогу увидеть Алину.

Пострадала и Аня, еще одна ученица 6-го класса, ее после медицинского осмотра решили не госпитализировать.

Как считает мама Айнуры, у ее дочки случился нервный срыв из-за буллинга. Пока мы общаемся, она несколько раз повторяет: «Ничего не предвещало этого».

— Это все идет с первого класса, конфликт был и в прошлом году, и в позапрошлом. Обсуждали это с учителем, с девочками, чтобы как-то урегулировать. Сейчас стали говорить, что Айнура толстая, хотя она просто упитанная девочка, говорили про национальность. Обзывали кыргызкой, японкой из-за глаз (родители девочки родом из Азербайджана — Прим. TUT. BY), — рассказывает Зара, мама Айнуры. — Дочка много чего не рассказывала, но говорила, что не хочет ходить в школу. Никто не обращал на это внимание: большинство детей не хотят. Айнура — спокойный ребенок, ее хвалят в музыкальной школе. Даже не знаю, что ее толкнуло на это, ничего же не предвещало.

По словам женщины, вопрос перехода в другую школу не рассматривался.

— Я сама училась в этой школе, меня тоже обзывали, были конфликты. Школа не может быть без этого. Я прошла этот этап и нормально все, не сломалась, — отмечает Зара. — В сентябре дочка рассказывала, что с ней не общаются все девочки в классе, я советовала найти общие интересы, стараться быть вместе, не отделяться. Потом Айнура говорила, что все уже хорошо, правда это или нет — не знаю. Мне не нравилось, что ее сажали одну за парту.

Зара вспоминает, как хорошо прошли выходные в семье, все было спокойно. Что случилось потом — непонятно.

— Это сейчас Айнура говорит, что ее каждый день унижали. В то утро одноклассницы сказали, что у нее некрасивая и немодная физкультурная форма, хотя она обычная. Мы не бедная семья, к сентябрю закупили новую одежду. Еще дочке говорили, что она толстая, некрасивая, чурка. Когда мне позвонили и все рассказали, была в шоке. Сейчас Айнура в больнице, с ней работают психологи, она не помнит, как она это все сделала, только сказала девочкам, что они у нее в черном списке. Нам сказали в этом году перейти на домашнее обучение, может, потом поменяем школу. А врачи посетовали переехать на родину в Азейрбаджан, вдруг Айнуре там будет лучше, — говорит Зара.

Женщина предполагает, что девочка взяла дома кухонный нож на урок труда. Но в этой версии сомневается Ольга, мама пострадавшей школьницы. Говорит, в понедельник действительно должен быть труд, дети собирались готовить макароны с соусом, родители им дали продукты, но про ножи речь не шла.

Что же касается буллинга, Ольга это комментирует так:

— У Алины и Айнуры не было конфликта, Айнура как бы сама по себе.

Следственный комитет разбирается в том, что произошло в школьной раздевалке.