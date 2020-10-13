Дарья Домрачева ответила на то, что силовики избили её брата

После жестокого задержания Никиты Домрачева все ждали реакции Дарьи Домрачевой, его сестры, Героя Беларуси, символа белорусских спортивных побед. Во вторник, 13 октября, Дарья опубликовала пост в Facebook (орфография и пунктуация сохранены).

«Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чьё-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведёт.

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Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… не важно, случайно оказавшихся в «горячих» местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет — все одинаковы.

Пока, очевидно, что все подобные действия лишь ещё больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку. На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране.

Вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили».

Не в первобытном же веке живём… Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели — справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?"

КОНТЕКСТ. 11 октября пользователи соцсетей начали делиться видео брутального задержания мужчины с велосипедом. На записи видно, как группа сотрудников ОМОНа бьёт его в том числе по голове. Затем некоторые пользователи соцсетей стали предполагать, что на видео брат Дарьи Домрачевой — архитектор Никита Домрачев. Оказалось, это правда.

Видео: Denis Logunovich

После задержания Никиту отвезли в РУВД, а затем в больницу. Сейчас мужчина находится дома.