В слуцком суде по поводу отзыва депутата Валентины Ражанец заслушали прения сторон

Во вторник, 13 октября, в 10.00 продолжилось судебное заседание по жалобе жителей Слуцка на решение Слуцкого райсовета депутатов. Напомним, Совет депутатов отказал случчанам в том, чтобы созвать собрание по отзыву депутата Палаты представителей по Слуцкому округу Валентины Ражанец.

В прениях заявители жалобы ещё раз обозначили, почему они хотели провести собрание по отзыву депутата. Они говорили о том, что депутата нанимают люди, чтобы он представлял их интересы. А если они недовольны работой депутата, то имеют право его отозвать. Что собрание должно быть проведено, чтобы депутат имел возможность доказать, что люди ошибаются в решении её отозвать. Также заявители сказали, что есть масса свидетельств, что права людей в стране нарушаются, а депутат должен следить, чтобы закон выполнялся.

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Представитель райсовета Наталья Овсянникова сказала, что в пояснениях заявителей жалобы не содержится подтверждений, что решение Совета депутатов было незаконным.

Прокурор сказал, что решение Слуцкого районного Совета депутатов было принято в рамках законодательства и что оснований для удовлетворения жалобы не имеется.

Заявители выразили удивление такой позиции прокурора.

Судья Людмила Адамицкая объявила, что суд удаляется для вынесения решения. Оно будет вынесено 13 октября в 17.30 в суде Слуцкого района.

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