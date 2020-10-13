Отзыв Валентины Ражанец. Суд отказал в удовлетворении жалобы жителей Слуцка

Олеся Белая
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Отзыв Валентины Ражанец. Суд отказал в удовлетворении жалобы жителей Слуцка
Перед оглашением решения суда. Фото: Олеся Белая

Суд Слуцкого района отказал в удовлетворении жалобы случчан на решение Слуцкого районного совета депутатов. Напомним, что они просили провести собрание по отзыву депутата Палаты представителей Валентины Ражанец, а райсовет решил отказать в проведении такого собрания.

Решение суда было оглашено вечером, 13 октября.

Отзыв Валентины Ражанец. Суд отказал в удовлетворении жалобы жителей Слуцка
Перед оглашением решения суда. Фото: Олеся Белая
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