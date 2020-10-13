Отзыв Валентины Ражанец. Суд отказал в удовлетворении жалобы жителей Слуцка

Суд Слуцкого района отказал в удовлетворении жалобы случчан на решение Слуцкого районного совета депутатов. Напомним, что они просили провести собрание по отзыву депутата Палаты представителей Валентины Ражанец, а райсовет решил отказать в проведении такого собрания.

Решение суда было оглашено вечером, 13 октября. Ранее: