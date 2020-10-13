Протесты в Беларуси. В МВД заявили о готовности применить боевое оружие

Протесты в стране становятся радикальными. Силовые ведомства в связи с этим готовы в случае необходимости применять спецсредства и боевое оружие. Об этом заявил Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси. Его видеообращение разместила пресс-служба МВД.

По словам Казакевича, МВД отмечает затухание протестного движения в регионах, однако они перемещаются в Минск и становятся более радикальными. Свидетельством тому — воскресный марш в Минске.

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— Ещё днём и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа.

Представитель МВД уверен, что Беларусь «пытаются ввергнуть в хаос 90-х» и «заставить пройти путь республик, переживших цветные революции».

— От имени МВД заявляю: мы не уйдём с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, — заявил Казакевич.

До этого Казакевич говорил, что в соцсетях «дискредитируют и демонизируют власти и силовые структуры», а белорусские милиционеры реагируют адекватно складывающейся обстановке и действуют в соответствии с нормами закона.