Не барствует, но оптимизма не теряет. Как механик из Слуцка создал бизнес в деревне и стал овцеводом

Игорь Бабешко считает, что при адекватной поддержке бизнеса на селе государством, правильных и работающих законах будущее за деревней. Игорю 38 лет, он фермер. При всех минусах современной деревенской жизни он не теряет оптимизма и находит плюсы в любой ситуации.
Игорь — коренной случчанин. Переезд в деревню — непростое, но осознанное решение всей семьи. Ведь одно дело переехать, например, в Лучники, и совсем другое — на маленький хутор в деревне Хиноловка. Где она — не каждый и ответит.
Игорь рассказал «Кур'еру», как он стал фермером и какой доход ему приносит сельский бизнес.
Сначала идея, потом — реализация
«Моя идея заниматься фермерством и жить в деревне родилась не спонтанно. Сначала учился, стал инженером-механиком. Потом работал на Слуцком сахарном комбинате, в «Вуден Хаус», затем — на Слуцком консервном заводе начальником сырьевого участка. Примерно во время работы на консервном заводе у меня и появилась идея заняться фермерством, — рассказал Игорь Бабешко. — Стал зондировать почву по поводу участка. В 2012 году нашёл подходящий — недалеко от деревни Хиноловка, между Слуцком и Старыми Дорогами, относится к Омговичскому сельсовету. Купил вместе с придорожным почтовым домиком и оформил лицензию на фермерство. Мне выделили 30 гектаров земли под пастбище.
Помню, когда в райисполкоме прочли название моей будущей фермы — «Волчья страсть», в лицензии тут же отказали со ссылкой на «неэтичное название». Пришлось назвать «Волчья радость», это название оказалось этичным.
Я думаю, что креатив в любой форме — плюс для бизнеса, своеобразная реклама запоминается быстро и надолго.
Как создавалась «Волчья радость»
В 2013 году я уволился и первый раз в жизни ощутил себя вполне независимым человеком. Хотя понимал, что цена моей независимости — благополучие семьи, а значит, работать придётся уж точно не 8 часов в сутки.
Первый год фермерства дался мне нелегко: много работы, мало опыта. Но, кажется, я неплохо справился с ролью фермера. В результате поголовье овец с 30 увеличилось до 100.
Запросил в райисполкоме ещё 60 гектаров земли на перспективу. Для животных сделал загоны: закрытый — на зимний период и открытый под навесом — на летний период.
Моим жильём до сих пор является строительный вагончик, переоборудованный под дачный домик, с печным отоплением, утеплёнными стенами и комфортной бытовой зоной. На большой дом для всей семьи средств пока недостаточно.
На участок провёл электричество от деревни (один кабель мне обошёлся в 13 млн белорусских рублей в старом номинале). Если бы не помощь друзей, прокладка кабеля обошлась бы ещё дороже.
Привёл в порядок внутренний двор и хозпостройки, выкопал колодец. Уставал чертовски, спал по несколько часов в сутки. Вся работа на ферме практически на одни руки (жена работала в городе и приезжала ко мне с детьми лишь по выходным), иногда наведывались родители и друзья. Сейчас, когда моя ферма более-менее обустроена, можно немного расслабиться. Есть баня, зона отдыха с беседками, скамейками, клумбами, детской площадкой и вольерами с декоративными пернатыми.
К 90 га пастбищ прибавилось ещё 50, чтобы соблюдать баланс оборотных земель (одно пастбище — под выпас, второе — под парами). Обнёс весь участок специальной изгородью — «электропастух».
Сегодня общее поголовье овец составляет 500 голов вместе с молодняком.
Доходы и расходы фермы
Учёт поголовья ведётся с помощью ушных бирок (крепится к уху). Все бирки пронумерованы и проходят электронный учёт в налоговой инспекции. Стоимость
одной бирки — 1,5−2 рубля, повторное оформление — 4 рубля. Животные часто теряют свои номерные бирки, приходится заказывать повторно.
Убой животных тоже подконтрольное мероприятие — строго через бойню и в порядке очереди. Выбор бойни — с согласия райисполкома. Сейчас я пользуюсь услугами греского предприятия. Стоимость услуги — 20 рублей за одну голову.
Доходность фермы невелика, особенно сейчас. В сезон карантинных мер на рестораны, кафе, бары оптовая продажа мяса незначительно, но всё же снизилась.
Спрос на племенной молодняк остался почти в прежних объёмах. Здесь постоянные клиенты: колхоз «Красная звезда» и иранская фирма «Истерн Шип». Есть и частные покупатели: соседи, знакомые, знакомые знакомых. Цены на мясо и молодняк вполне приемлемые: мясо ягнёнка — 12 руб/кг, мясо овечки — 10 руб/кг, ягнёнок племенной живым весом — 140 бел. руб., овечка племенная — 300−350 бел. руб. С учётом этих цен провожу бартерные сделки с населением и фермерами — мясо и молодняк в обмен на корма: овёс, овощи и сено.
За вычетом всех расходов моя зарплата составляет примерно 1000 рублей. Как видите, не барствую, хотя мой рабочий день гораздо длиннее стандартного восьмичасового.
Иногда нанимаю рабочих из местных. Зарплата зависит от объёма работ. В среднем — 30 рублей в день.
Почему в фермерство не стремятся
Сельский бизнес — это тяжёлый труд, большие издержки, зависимость от капризов погоды даже в сфере животноводства. Плюс к этим проблемам — несовершенные законы, тормозящие развитие сельского бизнеса в целом. Да, есть госпрограмма поддержки фермерских хозяйств, разбитая на пятилетки. Но, по сути, это нерабочая программа в силу тех или иных причин: отсутствие дешёвых кредитов и долгих рассрочек, квоты на сельхозтехнику и удобрения, сложности с получением посевных площадей, нулевой спрос на шерсть и шкуры животных на профильных предприятиях. И то, и другое приходится сжигать тоннами.
В деревне, особенно на хуторе, имеют место и проблемы бытового характера: удалённость школы для детей, небогатый выбор секций и кружков в сельских школах, скромный ассортимент на прилавках сельского магазина.
Как бы там ни было, я не сожалею о своём выборе в пользу деревни, если точнее, о нашем семейном выборе. Сейчас для меня очень важна поддержка моей семьи — жены Ольги и детей.
К сожалению, наша семья собирается вместе не так часто, как хотелось бы: в выходные и праздничные дни, летние и зимние каникулы. Всей семьёй в вагончике тесновато. Из всех наших долгосрочных перспектив на будущее самая главная — построить свой дом в деревне, просторный и уютный, и переехать в него. Когда мы вместе, нам по силам всё".
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