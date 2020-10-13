Как проходил суд по жалобе жителей Слуцка по поводу отзыва депутата Ражанец. Репортаж

12 и 13 октября в Слуцке прошёл суд. Разбирали жалобу случчан на решение Слуцкого райсовета депутатов. Напомним, что случчане просили организовать собрание по отзыву депутата Палаты представителей Валентины Ражанец, но Слуцкий районный совет депутатов отказал им и не разрешил провести собрание.

Первый день

12 октября состоялось первое заседание в 14.30. Оно было не в здании суда, а в здании Слуцкого РОВД. Почему — неизвестно.

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Пришли 27 заявителей жалобы (всего жалобу подавали 97 человек), свидетель Евгений Озёрный, несколько слушателей, представители Совета депутатов, прокурор Дмитрий Гадалов — всего около 40 человек. Районный Совет депутатов представляла его председатель Наталья Овсянникова.

Так как РОВД — режимный объект, на входе у всех забрали телефоны. В том числе забрали личный и рабочий телефоны у корреспондента «Кур'ера». Также всех обыскали. Женщин обыскивала сотрудница-девушка, мужчин — сотрудник-мужчина.

Все прошли в актовый зал. Это было просторное светлое помещение с рядами мягких серых кресел. Справа от сидящих на стене висели портреты Лукашенко и руководства МВД, а также отличников по службе Слуцкого РОВД.

Когда заседание началось, судья Людмила Адамицкая установила личности заявителей и представителя райсовета депутатов. Потом предложила заявителям дать пояснения по жалобе.

Выражений лиц присутствующих не было видно, так как все без исключения в РОВД были в масках.

Что сказали заявители жалобы

Наталья Масюк, одна из заявителей, ходатайствовала о том, чтобы депутата Валентину Ражанец вызвали в суд как свидетеля. Председатель Совета депутатов возразила против этого. Судья отклонила ходатайство.

Так как случчане, подавшие жалобу, в каких-то вещах повторялись, мы приводим тезисно, о чём они говорили на суде.

В ходе президентских выборов и после них в Беларуси граждане увидели нарушения закона и нарушения прав человека со стороны представителей власти. Об этих нарушениях написали СМИ. Случчане не могли остаться равнодушными. Не могли больше спокойно жить и работать. Они сопереживали пострадавшим в ходе протестных акций людям.

Случчане не увидели реакции депутата Валентины Ражанец на происходящее в стране.

По мнению заявителей, депутат должен представлять интересы всех избирателей, независимо от их социального положения и политических взглядов, а Валентина Ражанец «отвернулась» от большого количества избирателей. Это заявители считают бездействием депутата.

По мнению заявителей, депутат должен представлять интересы всех избирателей, независимо от их социального положения и политических взглядов, а Валентина Ражанец «отвернулась» от большого количества избирателей. Это заявители считают бездействием депутата. Также, по мнению заявителей, депутат не должна ждать, пока к ней обратятся письменно, а должна самостоятельно изучать обстановку в стране и принимать меры по обеспечению прав и свобод граждан.

Наталья Масюк и Евгений Озёрный лично просили депутата Валентину Ражанец выйти к людям на площадь, когда в Слуцке были августовские митинги. Но депутат не вышла и пояснила, что не хочет участвовать в несанкционированных мероприятиях.

Заявителям непонятно, каким образом президиум райсовета депутатов принимал решение отказать в собрании. По мнению заявителей, слуцкие депутаты не изучили мотивы случчан, которые хотели провести собрание по отзыву депутата.

На собрании по своему отзыву Валентина Ражанец, по мнению заявителей, могла бы поговорить с людьми, убедить их, что она выполняет свои обязанности, и тогда избиратели приняли бы решение её не отзывать. Но такой возможности им не дали.

Также на собрании случчане собирались передать Валентине Ражанец фото и истории пострадавших на протестах белорусов. Заявители попросили приобщить эти фото и истории к делу, но суд отказал.

После некоторых выступлений заявителей в зале раздавались аплодисменты, на что судья напоминала, что сейчас не собрание, а суд, и просила не аплодировать.

Что говорила Наталья Овсянникова

Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого райсовета депутатов, считает жалобу на решение Совета необоснованной. Она сказала, что решение было мотивированным.

Заявители спросили у неё, почему избранные депутаты райсовета отказывают избирателям во встрече с избранным депутатом Палаты представителей.

На это председатель Совета депутатов ответила, что во встрече им не отказывают, но в заявлении речь шла не о встрече, а о собрании по отзыву депутата.

«[Если бы просили] о встрече — пожалуйста, хоть завтра. Вы конкретно написали об отзыве», — сказала Наталья Овсянникова.

Когда стороны дали пояснения, рабочий день уже был закончен, и судья назначила следующее заседание на 13 октября.

Телефоны всем вернули.

Второй день

Что говорили заявители

Во второй день 13 октября заседание снова проходило в актовом зале РОВД. На этот раз на суд пришли 9 заявителей, слушатели, прокурор и Наталья Овсянникова.В зале судья объявила прения сторон.

Мы приводим тезисно, о чём говорили заявители на прениях.

Депутат избирается как представитель народа, который должен доносить до правительства волю и голоса народа. Он подотчётен избирателям, является его работником. А они являются его нанимателями.

Граждане не должны обращаться к депутату письменно, чтобы тот начал действовать. Депутат должен сам контролировать ситуацию в округе.

Имеется масса свидетельств и доказательств, что в стране нарушаются права граждан, в том числе права детей, пострадали люди. Многие — в стрессовом состоянии. Граждане оказались за пределами правового поля. Они пытаются вернуться в правовое поле и провести законное собрание.

Если депутат не интересуется ситуацией — это не наш депутат. Он не может представлять интересы граждан, если не встречается с ними.

Пользуясь своим правом отозвать депутата, случчане подали заявление на проведение собрания по отзыву. Собрание должно состояться, чтобы депутат рассказала, как защищает закон и права граждан.

Один из заявителей сказал, что его возмутило высказывание Валентины Ражанец в прессе. Он сказал: «Она расставила точки: мол, я с властью, а вы сами по себе».

Что сказала председатель районного Совета депутатов

Наталья Овсянникова сказала, что поддерживает свои пояснения, данные на суде. И что в пояснениях заявителей не содержится подтверждений незаконности решения Совета.

Что сказал прокурор

Прокурор Дмитрий Гадалов сказал, что решение местного Совета депутатов было принято в рамках законодательства. И что оснований для удовлетворения жалобы не имеется.

Судья объявила, что огласит своё решение в 17.30.

Решение суда

Вечером оглашение решения было не в РОВД, а в здании самого суда. Телефоны уже не забирали. Большую часть времени судья перечисляла имена тех, кто пришёл на суд, а также 97 имён заявителей жалобы. Суд отказал случчанам в удовлетворении жалобы. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Оно вступает в законную силу сразу после оглашения.

Комментарий заявителя

Корреспондент «Кур'ера» спросила у заявительницы Натальи Масюк, надеялась ли она, что жалобу удовлетворят. Она ответила:

«Нет. Мы будем опять подавать заявление. Мы собираем подписи. И снова будем обращаться в суд. Это будет бесконечная канитель, пока мы не добьёмся своего.

Очень странная реакция прокурора. Да, мы не надеялись, но была маленькая такая искра надежды, что всё-таки у молодых сотрудников есть совесть и честь. Честь — это то, что должно быть у каждого офицера, у каждого человека, носящего погоны.

Депутаты живут за наш счёт, за счёт наших налогов, наших денег. И мы имеем полное право их отозвать, но не можем этого сделать.

От работы депутатов зависит много сфер нашей жизни. В частности, они занимаются распределением государственного бюджета. Они распределяют очень большие суммы денег на то, чтобы нас били, уничтожали, насиловали, пытали. И это надо прекратить".