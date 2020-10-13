“Маленькие зарплаты, настоящая дружба и приключения”. Актриса рассказала о том, как живут в Беларуси актеры

Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» запустил цикл материалов «». Сегодняшняя героиня случчанка Анна Махун. Девушка уже более 6 лет является актрисой в Театре юного зрителя и готова рассказать о самых неприятных сложностях своей работы.

Не живём, а выживаем

Многие считают, что профессия театральной актрисы высокооплачиваемая, но это далеко не так. На свою сегодняшнюю зарплату я могу позволить себе снять комнату на окраине Минска в хрущевке с плохим ремонтом, оплатить коммуналку и 1 раз сходить в магазин. С финансовой проблемой актеры справляются благодаря подработкам. Например, я работала аниматором на праздниках и мероприятиях, в среднем стоимость часа такой работы составляет 30 рублей, езжу по детским садикам и получаю около 25 рублей за выступление, работа педагога приносит 100 рублей в месяц, за съемки в кино при хорошем раскладе платят около 200 рублей за съемочный день. Казалось бы, если подгрузиться можно безбедно жить, но вся трудность в том, что в сезон в театре у нас только один выходной, и это понедельник, да и найти хорошую подработку всегда нелегко, особенно сейчас в период пандемии. Мероприятий мало, а актеров, желающих заработать много.

Большая семья

Девочки обмениваются одеждой. Например, мне была нужна теплая байка для пробежек, я написала об этом в общем чате и на следующий день моя коллега подарила мне прекрасную вещь, которая ей уже надоела, а мне очень пригодилась. Ребята, у кого родители живут в деревне угощают овощами, фруктами. Многие девочки умеют шить и вязать и спасают коллег теплыми шарфами, носочками и шапками. Бывают ситуации, когда нужны лекарства или деньги, а до зарплаты еще далеко, тот, у кого есть всегда даст в долг. Иногда актеры подкидывают халтуры, рекомендуют друг друга на пробах. Были случаи, когда актеры погашали кредиты и оплачивали задолженности за квартиры своим коллегам.

Лучше быть стройной

Стереотип, что актриса должна быть худой, не стереотип. В моем театре нет строгого наказа, но это негласный закон. Лишний вес плох в первую очередь для самого актера. Это я поняла на себе: когда поправилась, мне просто физически тяжело было скакать на утренниках Снегурочкой, а на фото стало видно, что толстая бабочка на фоне других худых выглядит ещё толще. При приеме в театр мне намекнули добрые люди, что нужно бы похудеть, и тогда я неделю ела только морковку и яблоки. А когда экстренно похудела, нашлись те, кто «намекал», что я плохо выгляжу и мне не мешало бы поправиться. С тех пор стараюсь держать комфортную для себя форму: слежу за питанием, хожу в зал, когда есть деньги, когда нет просто много двигаюсь, стараюсь избегать стрессов.

Театр вместо детей

Я встречала актрис, которые добровольно отказались от семьи ради профессии, и могу сказать, что это далеко несчастливые люди. Они, как правило, ведут закрытый образ жизни и живут только театром, а без работы становятся либо невыносимыми, либо жутко печальными. Есть и те, кто хочет семью, детей, но ни того, ни другого не получается в том числе из-за отсутствия времени и загруженности на работе. Тогда они всецело посвящают себя театру, жертвуя здоровьем и выходными, хотя за этим стоит большее, они просто бояться возвращаться в пустую квартиру. Лично я, пожив в театральной среде и достаточно много принеся в жертву, поняла: нужно уметь разделять жизнь и работу. Эта уникальная и интересная профессия способна сделать так, что ты останешься одна. Работа не согреет тебя ночью, не назовет мамой и не поможет в старости.

Гастроли — всегда приключение…

Чаще достаточно нервное и тяжёлое. Люди открываются в быту и не всегда с хорошей стороны, конфликты чаще от усталости, сложных условий в которых приходится жить и работать. А еще гастроли — это гитара, угощения, песни, шутки, влюбленности, новые места и знакомства. Гастроли за рубеж — это ещё и хорошие деньги, которые дают, как командировочные. Например, в прошлом году на сэкономленные командировочные после поездки в Грузию мы купили моему жениху зимнюю куртку, а мне сапоги. Благодаря театру я увидела Израиль, Грузию, Киев. Побывала на море познакомилась с творческими людьми и увидела, как живет их театр.

Роли, амплуа и чудеса

Лично я заслуженная бабочка ТЮЗа, у меня этих бабочек было много, а еще я цемент массовки больше 4 лет. У меня почти нет главных ролей и есть несколько эпизодов. И нас таких много. Актеров много и не всем дано Ромео и Джульетт играть, кому-то ведь нужно белочкой быть и зайчиком. Конечно, было время, когда я злилась, обижалась, что мне не дают новые роли, но потом смирилась и сейчас я просто хорошо делаю свою работу. Есть у меня, конечно, и более интересные роли: утром я могу бабочку сыграть, а в вечернем спектакле быть чувственной дамой и целоваться на сцене с мужчиной. И, хотя у меня большой опыт, я уверена, что мои роли еще впереди.

Но не смотря на все трудности, с которыми я, как актриса, сталкиваюсь в своей профессии, я ни за что не променяю ее на другую работу. Ведь театр — это чудо, магия, дарующая каждый день силы и эмоции, которые перекрывают все сложности и недостатки.

Марта Грибко, @marta_gribko

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com.







