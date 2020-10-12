Субботний визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ, чтобы пообщаться с политзаключенными, среди которых были в том числе Виктор Бабарико, Максим Знак, Лилия Власова, Виталий Шкляров, вызвал много вопросов. Почему именно сейчас произошла эта встреча? С какой целью Лукашенко устроил ее? Каким может быть продолжение всего этого? TUT. BY собрал комментарии экспертов и членов Координационного совета о встрече в СИЗО КГБ.

РАНЕЕ. Лукашенко встретился с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ

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Елисеев: «Суть игры в том, чтобы политзаключенные легитимизировали процесс «конституционных преобразований»

— Встреча белорусского правителя с упеченными им же политзаключенными — это не проявление великодушия. Это знак того, что дела на российском фронте совсем плохи. Это отчаянная попытка разведать возможность обмена политзаключенных на «переворачивание страницы» Западом, — написал у себя на странице в фейсбуке директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев.

Суть игры в том, чтобы политзаключенные легитимизировали процесс «конституционных преобразований» в качестве усилий Лукашенко по разрешению политического кризиса. И чтобы, полагаясь на освобождение ряда заключенных и нужные заявления с их стороны, Запад закрыл глаза на величайшие фальсификации и беззаконие, признал Лукашенко «гарантом суверенитета» и не гнушался оказать Беларуси макрофинансовую помощь во имя предотвращения «углубленной интеграции» с Россией на условиях последней.

Умора начнется, если гостелеканалы вернутся к довыборной риторике и снова начнут порицать Россию за попытки посягнуть на священный суверенитет.

Крайний шантаж Лукашенко играет новыми красками. На фоне больших экономических проблем и мизерного рейтинга в ходу — предельные формы «диалога» со всеми:

с Западом: «переворачивайте страницу», принимайте статус-кво, а еще лучше — дайте денег, иначе здесь усилится Россия, а это вам не надо;

с Россией: поддерживайте политически и экономически за красивые слова, иначе к власти придут «прозападные марионетки» и «разместят базы НАТО под Смоленском». И не налегайте на 31-ю дорожную карту, а то буду заигрывать с Западом;

с народом: повинуйтесь, иначе пострадаете ни за что, потому что ограничения на уровень репрессий сняты.

Шрайбман: «80% легитимности дают право делать реформы без похода в СИЗО»

— Крепко стоящим на ногах лидерам не нужен диалог с уголовниками. Монополисту на рынке не нужно ни с кем торговаться. 80% легитимности дают право делать реформы без похода в СИЗО, — написал политолог Артем Шрайбман в своем телеграм-канале.

Кац: «Лукашенко чувствует, что безнаказанные прогулки граждан по улицам — это реальная угроза»

— Сегодня Лукашенко смог удивить, он посетил СИЗО Володарка и встретился с репрессированными, чтобы якобы обсудить с ними поправки в Конституцию. Но на содержание разговора не стоит обращать никакого внимания, т. к. он проходил попросту не на равных: с одной стороны — политзаключенные, а с другой — человек, от которого зависит, доживут ли те до утра. Будет большой ошибкой воспринимать этот шаг отчаяния как реальную альтернативу, — считает российский политолог Максим Кац, который в последнее время активно включился в белорусскую повестку.

Лукашенко чувствует, что безнаказанные прогулки граждан по улицам — это реальная угроза, гасить которую надо любой ценой, в том числе и сменой дискурса. Куда важнее само событие, ведь оно показало неспособность Лукашенко контролировать ситуацию и его желание пойти на торг. Еще вчера эти люди были врагами государства, по словам самого Лукашенко, а сегодня он с ними уже обсуждает Конституцию.

Все это — достижение последовательного и массового протеста, это признание, что силовой ресурс просто исчерпал себя. Виктору Бабарико, Виталию Шклярову, всем политзаключенным и всем гражданам поможет не «подобревший» от отчаяния Лукашенко, который «готов на переговоры» (он готов на них только в свою пользу), а ровно то, что его к этому привело — массовый и последовательный протест.

Настойчивый протест, включающий в себя все общество, — вот что ведет к победе.

Богрецов: «Невозможно заглушить или заболтать четкие требования народа»

— Мы стали свидетелями очередной инсценировки лояльности от власти. Очевидно, что провести диалог с людьми, которые находятся у тебя в заложниках — невозможно. Точно так же, как невозможно заглушить или заболтать четкие требования народа. Время прислушаться! — написал у себя на странице в фейсбуке Максим Богрецов, член Координационного совета. — Мы по-прежнему требуем отпустить всех политических заключенных, провести честные выборы и привлечь к ответственности лиц, виновных в преступлениях!

Класковский: «Известный своей изворотливостью вождь снова попытается всех обставить и оказаться в дамках»

Да, как бы ни бравировал Александр Лукашенко, а суровые обстоятельства его прижали, написал аналитик Александр Класковский для Naviny.by. Это бесспорный вывод по факту его сенсационной встречи с Виктором Бабарико и другими политзаключенными в следственном изоляторе КГБ. А вот какую игру начал этим пиаровским ходом правитель, всегда думающий лишь о сохранении своей власти, пока можно только предполагать.

Ранее Лукашенко смешал с грязью идею того же Бабарико создать новую Конституцию, взяв за основу ее вариант 1994 года — с разделением властей и лимитом в два президентских срока для одного человека. А теперь вот — как видим, вождь снизошел до беседы за одним столом с арестованным оппонентом, для которого не жалел уничтожающих эпитетов.

Наконец, лишь днем ранее, 9 октября, в пространном спиче на совещании Лукашенко пытался дискредитировать Тихановскую, рассказывая, как якобы спас ее от роли сакральной жертвы, снабдил деньгами на жизнь за границей (куда она якобы сама попросилась) и пр. Как известно, с подачи белорусских властей Тихановская объявлена в розыск в России. Созданный по ее инициативе Координационный совет подвергся жесточайшему преследованию. И вдруг — такие широкие по меркам белорусской системы жесты.

Зная по долгому горькому опыту, что плюрализмом и гуманизмом система Лукашенко никогда не блистала, остается сделать вывод, что вождь, привыкший козырять своей несгибаемостью и унижать, размазывать по стенке соперников, оказался в чрезвычайно отчаянной ситуации.

Директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии для Naviny. by заявил, что произошло «в значительной степени историческое событие».

«С символической точки зрения произошло то, чего никогда у нас не было. Фактически власть признала наличие политической альтернативы, без которой она не может сделать объявленную политическую реформу», — считает собеседник.

По его мнению, за этим шагом может стоять игра, с которой связаны и Россия, и Запад. Также Лукашенко, видимо, учитывает внутрисистемные процессы, настроения номенклатуры, дезорганизацию внутри госаппарата, состояние экономики, отметил политолог.

«Это знак, что, несмотря на репрессии, власть не может игнорировать, исключить из политических процессов — хотя бы консультаций по поводу конституционной реформы, а может быть и более широких вопросов — альтернативные политические силы», — сказал Казакевич.

Дракохруст: «Падрыхтоўка да царскага маніфэсту? Успамін пра 1905 год»

— Сустрэча Аляксандра Лукашэнкі зь палітвязьнямі — сьведчаньне таго, што ціск — і народу, і Захаду, і нават Расеі — пэўны плён усё ж дае. Вырашыць праблему толькі сілай не атрымліваецца. Неабходны нейкі палітычны манэўр. Вось Лукашэнка яго і паспрабаваў зрабіць, — пишет политический обозреватель «Свободы» Юрий Дракохруст.

— Як цар Мікалай ІІ па парадзе Віттэ ў разгар рэвалюцыі 1905 года вырашыў ня толькі страляць, але і задаволіць патрабаваньні памяркоўнай часткі грамадзтва. Вынікам гэтага разьліку стаў маніфэст 17 кастрычніка і абвяшчэньне выбараў у Думу. Рэвалюцыя і пасьля яшчэ працягвалася, але раскалоць адзіны антыабсалютысцкі фронт царскі рэжым тады здолеў.

Гледзячы па ўсім, Лукашэнка зараз спрабуе зрабіць нешта падобнае — раскалоць адзіны фронт, пайсьці на пэўныя саступкі памяркоўным (ня толькі палітычным сілам, але і слаям грамадзтва) і ізаляваць непрымірымых.

Зьвяртае на сябе ўвагу, што сустрэўся ён толькі са зьняволеннымі чальцамі каманды Бабарыкі, чальцоў каманды Ціханоўскай ці блогераў на ёй не было.

Бабарыка на відэа, падрыхтаваным да арышту, заклікаў да стварэньня партыі. Аляксей Венедыктаў казаў, што ў Сочы Пуцін з Лукашэнкам лёс Бабарыкі абмяркоўваў. Нарэшце, учорашнія развагі Лукашэнкі наконт нэйтральнай часткі грамадзтва — сьведчаньне таго, што нейкі менавіта палітычны, а ня проста сілавы, ход ён прыдумаў.

Якімі будуць наступствы «круглага стала» у СІЗА, складана сказаць. Варта ўлічваць і тое, што вязьні знаходзяцца пад увесьчасным ціскам і ў інфармацыйнай ізаляцыі. Яны ня вельмі добра яўляюць сабе, як зьмянілася Беларусь за час іх зьняволеньня.

Гэта — чыньнікі, якія робяць нейкую здзелку больш магчымай.

Ці пойдзе на яе найперш Бабарыка? І калі так, то ці абернецца гэта дабром для Беларусі? Адказ невідавочны, але ён невідавочна адмоўны. Шанцы на посьпех рэвалюцыі не выглядаюць стоадсоткавымі. Да таго ж ёсьць рызыка, што калі яна пачне перамагаць, то прыедзе Пуцін на танку.

Нейкі кампраміс можа выратаваць сытуацыю і ад разгрому рэвалюцыі і чорнай рэакцыі і ад расейскага ўварваньня.

Кузнецов: «Диалог невозможен, когда одна из сторон находится в заложниках»

— Мы можем оценивать это двояко. С одной стороны, мы действительно видим признаки слабости, а это значит, что все не зря и будущее может оказаться вполне себе оптимистичным. С другой стороны, дубовая политика Лукашенко в последние год-два — один из главных факторов стремительного краха его позиций. Надо понимать, что и для российских политиков, и для европейских, и для китайских счастье белорусского народа — лишь приятный бонус, а главное — их интересы, — считает основатель портала «Сильные новости» Петр Кузнецов.

В интересах всех — чтобы в Беларуси все было предсказуемо. Много лет Лукашенко «продавал» эту предсказуемость направо и налево: все верили, что он никуда не исчезнет, поэтому и вели с ним дела.

Начиная такой «диалог с политзаключенными», он пытается отыграть назад: снова начать говорить с европейцами, сбалансировать российский вектор, а общество внутри убедить, что влиять на Конституцию и протесты можно только через него.

Эти маневры могут идти сколько угодно долго, поэтому главная задача белорусов сейчас — не играть в эту игру.

Диалог невозможен, когда одна из сторон находится в заложниках. Поэтому первым шагом должна стать не остановка протестов, а освобождение политзаключенных. Всех.