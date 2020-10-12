Слуцкий РОВД по Уласовца, 12 заминирован! Такой звонок поступил сегодня в РОЧС

По предварительной информации «Кур'ера», звонок в дежурную службу «101» Слуцкого РОЧС поступил в 11.30 в понедельник, 12 октября. К спасателям выбыла следственно-оперативная группа. Все сотрудники покинули здание.
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Добавлено в 14.08. Как сообщил «Кур'еру» Александр Голиков, начальник Слуцкой милиции, поступивший утром спасателям звонок не связан с учениями. «На месте работает бригада разминирования, которая прибыла из Минска. Вероятно, по данному факту будет возбуждено уголовное дело», — сказал он.
Добавлено в 14.15. По информации «Кур'ера», в РОЧС анонимно позвонил мужчина. Он сказал, что в здании по адресу: г. Слуцк, улица Уласовца, 12 находится взрывное устройство. Номер абонента не определился. В райотделе по чрезвычайным ситуациям работает следственно-оперативная группа.
Добавлено в 14.30. Группа разминирования покинула РОВД. Посетителей стали запускать в здание. Обновлено в 14.33.
Это в Британии изобрели"минирование" как элемент перманентной революции для создания нервозности в обществе. Обкатывали в РФ несколько лет назад. Минирование прокатилось от Москвы до Владивостока. Нашли какого нить дурачка типа нашего фактора, который за деньги согласился таким образом наказать режим. Хотя наш фактор хоть и глуповат, но мог бы и не согласиться (дурны дурны, а сала любиць), чтоб в тюрьму не попасть. Не зря же Фрейда из магазина"Три цены" читал.