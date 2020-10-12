«Революция мелкобуржуазная, и нечего вмешивать сюда людей, живущих на зарплату». Мнение случчанки

Мне очень интересно, опубликуете ли вы моё мнение, если оно идёт вразрез с вашим.

Почему вдруг стало ценно мнение только одной стороны? Я приехала с дачи, а моя дочь обгорела на солнце… Это она, гуляя по городу, увидела митинг за президента и отстояла там. Сын моего мужа точно так же попал туда. Оба молоды.

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Она врач, а больнице, он рабочий строитель, и они против бардака. Что вы на рабочих киваете?! Ваши придут и тоже на их горбу поедут. Если ещё сохранятся заводы.

Революция мелкобуржуазная, бунтуют богатые, и нечего вмешивать сюда людей, живущих на зарплату, потому что в случае победы им никто не гарантирует ничего. Не слышала я такого. Слова никто не говорит про экономику: все только про свободу и справедливость.

К бабке не ходи — в наши карманы подвезут последнее отбирать.

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