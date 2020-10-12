«Снимайте несвойственные с президента вопросы». Лукашенко заявил о готовности поделиться частью полномочий

Александр Лукашенко заявил о готовности передать часть своих полномочий правительству и другим органам власти. Об этом он говорит на видео, которое распространил телеграм-канал «Пул Первого».

«Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий… Ну явно кому-то их не хватает, в основном это правильно: правительство надо догружать, другие структуры и органы власти надо догружать. Снимайте несвойственные с президента вопросы», — сказал он.

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По словам Лукашенко, он недавно получил записку, в которой предлагается передать 71 полномочие на все уровни власти.

В Беларуси после оглашения результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко, более двух месяцев продолжаются протесты. Избирательный штаб Тихановской не признал официальные итоги голосования. 23 сентября Лукашенко провёл тайную церемонию инаугурации. Признать легитимным президентом Лукашенко отказались ряд стран ЕС, США и Украина.

10 октября Лукашенко приехал в СИЗО КГБ Беларуси и более четырёх часов общался с арестованными представителями оппозиции. После этой встречи меру пресечения изменили бизнесмену, члену инициативной группы Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому и директору минского офиса PandaDoc Дмитрию Рабцевичу. Их выпустили из тюрьмы.

11 октября в Минске и других белорусских городах прошли разгоны и задержания участников акции «Марш гордости» и журналистов. Силовики применили против протестующих водомёты, газ и светошумовые гранаты.