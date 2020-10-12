В 2020 году зафиксированы уже восемь летальных исходов из-за употребления в пищу грибов, в том числе у девятилетнего ребёнка. Как понять, что наступило отравление, разбирался Sputnik.
По своей тяжести острые отравления ядовитыми грибами занимают ведущее место среди всех небактериальных пищевых отравлений, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Согласно официальным данным, если сравнивать цифры за январь-август, то в сентябре текущего года количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших — в 2,1 раза.
По состоянию на 8 октября, в Беларуси уже зарегистрировано 36 случаев отравлений грибами (Брестская область — 12, Минская — 7, Могилёвская — 6, Гомельская — 5, Витебская — 3, Гродненская — 2, Минск — 1) с общим числом пострадавших 43 человека, из них 7 — дети в возрасте от 1 года до 11 лет.
«Летальный исход установлен у восьми пострадавших, в том числе у ребёнка девяти лет», — рассказали в пресс-службе Минздрава.
Как распознать отравление грибами
Медики обращают внимание, что сильнодействующие яды, которые содержатся в грибах, не разрушаются при кулинарной обработке.
«Заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3−12 часов после употребления грибов. Клиническая картина на начальных стадиях заболевания: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации», — пояснили специалисты.
При этом нередко люди получают отравления от употребления в пищу условно-съедобных грибов и даже просто неправильно приготовленных.
Как уберечься от отравления
Белорусские медики составили специальный список правил сбора грибов:
- собирать только известные грибы. Не уверены — не берите;
- после сбора грибы необходимо как можно быстрее подвергать сортировке и обработке;
- сортировкой и приготовлением грибов должны заниматься только взрослые;
- не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, повреждённые личинками и плесенью грибы;
- не пробовать подозрительные грибы на вкус;
- необходимо отваривать все грибы, а отвар сливать, так как грибы обладают способностью поглощать из окружающей среды и накапливать токсичные вещества;
- заготавливать впрок только молодые грибы;
- солить, сушить, мариновать каждый вид грибов отдельно;
- перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек песка и почвы;
- никогда не покупать на рынке и «с рук» грибные консервы;
- пластинчатые грибы необходимо покупать только с ножками. Таким образом, можно идентифицировать бледную поганку, имеющую клубневидное утолщение ножки «воротничок»;
- не пренебрегать правилами приготовления условно-съедобных грибов: их необходимо минимум дважды отваривать, каждый раз — не менее 50 минут;
- родители должны помнить, что грибы должны быть исключены из рациона детей;
- нельзя употреблять в пищу грибы людям, имеющим болезни печени и обмена веществ, лицам преклонного возраста.
Медики напоминают, что при появлении первых признаков недомогания после употребления в пищу грибов следует немедленно обращаться за медицинской помощью.
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