В здании Слуцкого РОВД состоялось судебное заседание по жалобе на решение Слуцкого райисполкома об отказе в проведении собрания по отзыву Валентины Ражанец, депутата Палаты представителей.

В хоте заседания были выслушаны мнения сторон. Сторону местных властей представляла Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого райсовета депутатов.

Так как рабочий день закончился, заседание продолжится во вторник, 13 октября в 10.00.

Всего на судебном заседании было 28 заявителей и около полутора десятков слушателей — т. е. в целом около 40 случчан.

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Во время заседания заявители говорили, что хотели иметь возможность пообщаться с депутатом Валентиной Ражанец и заявляли, что она, по их мнению, не исполняет обязанности: не реагирует на происходящее в стране и, являясь заместителем председателя комиссии по правам человека, не разбирается в случаях применения к гражданам насилия, о которых писали СМИ.

Наталья Овсянникова отвечала, что депутат выполняет возложенные на нее функции.

Ссылки на СМИ и интернет она считает необоснованными, так как, по ее словам, данные источники по-разному трактуют одни и те же события.

Также она предложила заявителям решать вопросы на встрече с депутатом, а проводить для этого собрания по отзыву она считает неправильным.

«Если бы было предложение о встрече, то, пожалуйста, хоть завтра», — сказала Наталья Овсянникова.