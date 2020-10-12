Фотографии и истории знакомства четырёх слуцких пар.

Никита и Елена Карчеменко

Молодожёны знают друг друга с 11 лет. А встречаться стали после совместного отдыха в христианском лагере молодёжи, где они оказались в одной группе.

Предложение Никита сделал во время прогулки по аллее в Жодино. «Конечно, я обрадовалась, для меня это было неожиданно, — рассказывает Елена. — Я поехала в Жодино поддержать Никиту по работе, как близкий друг, а назад мы вернулись уже женихом и невестой».

Реклама

Александр и Ольга Подрез

Молодые люди долго общались в интернете. Четыре года назад, на Купалье, они решили встретиться на городском пляже в Старых Дорогах.

Предложение Александр сделал на «Голубых озёрах». Пока Ольга восхищалась красотами, он отошёл к машине и вернулся уже с букетом из 151-й розы и кольцом.

«Я долго плакала, но потом ответила «Да!», — вспоминает невеста.

Александр и Диана Крепские

Молодожёны познакомились на сайте знакомств 29 июля прошлого года, общались через интернет, встретиться решились только к зиме. На настоящее свидание Александр пригласил Диану в ТЦ «Замок» на каток.

Предложение Александр сделал на этом же катке: надел Диане на палец кольцо и предложил стать его женой. «Я сразу не поняла, что происходит, потом обрадовалась и ответила «Да!», — говорит невеста.

Антон и Лада Пятницкие

Молодые люди познакомились год назад в одном из фитнес-залов. Лада случайно наступила на ногу Антону, извинилась. Парень не растерялся и завязал знакомство с девушкой.

Предложение Антон сделал в домашней обстановке, Лада согласилась.