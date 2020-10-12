Минирование Слуцкого РОВД по телефону. Что сказали в Следственном комитете

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 УК РБ (Заведомо ложное сообщение об опасности). Об этом «Кур'еру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Санкция статьи — штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трёх лет, или лишение свободы на срок до пяти лет.

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«Проводится расследование. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия», — добавили в ведомстве.

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