«В 7 лет мать бросила нас с отцом… я переехала в Слуцк»… Что писали случчане будущему президенту Беларуси (часть 2)

В этом году избирательная кампания-2020 заметно отличалась от предыдущих президентских выборов. И отличалась именно активностью электората — избирателей. Ещё в начале лета «Кур`ер» предложил своим читателям написать послания будущему президенту (невзирая на личности, кто бы он ни был).

Публикуем вторую часть подборки самых ярких посланий будущему главе государства от наших читателей.

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В тему: Что пишут случчане будущему президенту. Обзор посланий

Желаю возвращение национальных символов Беларуси, поддержки белорусского языка, перехода на полную рыночную экономику.

Памятайце, калі ласка, што незаменных людзей няма, таму трэба развіваць адказнасць і ўладу не толькі па вертыкалі, але і па гарызанталі. Развітая грамадзянская супольнасць — гэта будучыня нашай краіны.

Я скейтер, учусь в школе. Можно бы нам в Слуцк построить скейт-парк? Просто мы все очень сильно его хотим, но у нас даже не получается его построить самим. Желаю вам удачи, надеюсь, вы прислушаетесь к нам.

Прошу обратить должное внимание на состояние деревень и их развитие, на заработную плату обычных трудяг (строители, продавцы, доярки, тракторист, повара и тд). Ещё один очень важный момент — жильё для молодых семей. Добиться его очень непросто в наше время, выстоять столько лет в очереди и получить непонятно что или вообще не получить. Мне 18 лет, я родилась и росла в маленьком городке Наровле. В 7 лет мать бросила нас с отцом, папа уехал на заработки, изредка звонил и иногда высылал деньги. А росла я с бабушкой в арендном доме (постройки 1929 года). После окончания 9 класса я переехала в Слуцк. Здесь жил отец с новой семьёй. Какое-то время я жила с ним, после чего съехала со своим молодым человеком на съёмную квартиру. Снимать в наше время жилье удовольствие не из дешёвых, но деваться было некуда. Сейчас с мужем думаем, где получить жилье, так как на родине жить тоже негде, ещё плюс ко всему там очень активно процветает безработица (г. Наровля). Кредит мы с мужем не потянем, да и поручителями никто сейчас не пойдёт (такая ответственность). Ехать в деревню идти работать в колхоз, чтобы выдали дом? Да с удовольствием, но только что ж потом в этом доме кушать? Если в колхозах заработная плата 200 белорусских рублей.

Сотни молодых ребят сидят в тюрьме, не будучи общественно опасными, пожалуйста, обратите внимание на вопрос декриминализации употребления марихуаны.

Пожалуйста, не входите в состав РФ, денонсируйте договор о СГ, отдайте долги, кредиты и заемы. Дайте реальную информацию по проголосовавшим, после инаугурации, просто интересно, как было на самом деле. Удачи, кем бы вы ни были.

Постарайся возродить белорусский язык (было бы классно перейти на латиницу). Не нужно никаких интеграций с Россией, лучше просто поддерживать хорошие отношения с ней, также улучшить отношения с США и Европой.

Не оскорбляй народ! Чтобы люди не придумали самое уничижительное оскорбление, которое приклеится к тебе, как кожа.

Сделайте, пожалуйста, так, что при поступлении можно было подавать документы в два университета, или после окончания колледжа сдавать экзамены для поступления в университет. Думаю, что намного легче тогда будет поступить.

Наведите порядок в службе судебных исполнителей. Есть закон о содержании родителями своих детей, даже если родители в разводе. Однако существующий закон не работает, кроме того, есть много способов его обойти. Кроме того, судебные исполнители должны помогать взыскивать средства на содержание детей, но они ничего не делают, даже в рамках имеющейся инструкции. Пора изменить данное положение вещей.

В тему

Летом «Кур'ер» собирал от своих читателей послания будущему президенту. Из всех присланных сообщений читателей мы составили одно общее послание президенту, кто бы он ни был. Его мы закопали в одном секретном месте.

Мы хотели открыть её сразу после выборов, но не сделали этого, пока ситуация в стране войдёт в своё русло и люди (и возможно, президент) смогут его спокойно прочитать. Поэтому капсула ждёт своего часа.