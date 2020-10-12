«В 7 лет мать бросила нас с отцом… я переехала в Слуцк»… Что писали случчане будущему президенту Беларуси (часть 2)

В этом году избирательная кампания-2020 заметно отличалась от предыдущих президентских выборов. И отличалась именно активностью электората — избирателей. Ещё в начале лета «Кур`ер» предложил своим читателям написать послания будущему президенту (невзирая на личности, кто бы он ни был).
Публикуем вторую часть подборки самых ярких посланий будущему главе государства от наших читателей.
В тему: Что пишут случчане будущему президенту. Обзор посланий
- Желаю возвращение национальных символов Беларуси, поддержки белорусского языка, перехода на полную рыночную экономику.
- Памятайце, калі ласка, што незаменных людзей няма, таму трэба развіваць адказнасць і ўладу не толькі па вертыкалі, але і па гарызанталі. Развітая грамадзянская супольнасць — гэта будучыня нашай краіны.
- Я скейтер, учусь в школе. Можно бы нам в Слуцк построить скейт-парк? Просто мы все очень сильно его хотим, но у нас даже не получается его построить самим. Желаю вам удачи, надеюсь, вы прислушаетесь к нам.
- Прошу обратить должное внимание на состояние деревень и их развитие, на заработную плату обычных трудяг (строители, продавцы, доярки, тракторист, повара и тд). Ещё один очень важный момент — жильё для молодых семей. Добиться его очень непросто в наше время, выстоять столько лет в очереди и получить непонятно что или вообще не получить. Мне 18 лет, я родилась и росла в маленьком городке Наровле. В 7 лет мать бросила нас с отцом, папа уехал на заработки, изредка звонил и иногда высылал деньги. А росла я с бабушкой в арендном доме (постройки 1929 года). После окончания 9 класса я переехала в Слуцк. Здесь жил отец с новой семьёй. Какое-то время я жила с ним, после чего съехала со своим молодым человеком на съёмную квартиру. Снимать в наше время жилье удовольствие не из дешёвых, но деваться было некуда. Сейчас с мужем думаем, где получить жилье, так как на родине жить тоже негде, ещё плюс ко всему там очень активно процветает безработица (г. Наровля). Кредит мы с мужем не потянем, да и поручителями никто сейчас не пойдёт (такая ответственность). Ехать в деревню идти работать в колхоз, чтобы выдали дом? Да с удовольствием, но только что ж потом в этом доме кушать? Если в колхозах заработная плата 200 белорусских рублей.
- Сотни молодых ребят сидят в тюрьме, не будучи общественно опасными, пожалуйста, обратите внимание на вопрос декриминализации употребления марихуаны.
- Пожалуйста, не входите в состав РФ, денонсируйте договор о СГ, отдайте долги, кредиты и заемы. Дайте реальную информацию по проголосовавшим, после инаугурации, просто интересно, как было на самом деле. Удачи, кем бы вы ни были.
- Постарайся возродить белорусский язык (было бы классно перейти на латиницу). Не нужно никаких интеграций с Россией, лучше просто поддерживать хорошие отношения с ней, также улучшить отношения с США и Европой.
- Не оскорбляй народ! Чтобы люди не придумали самое уничижительное оскорбление, которое приклеится к тебе, как кожа.
- Сделайте, пожалуйста, так, что при поступлении можно было подавать документы в два университета, или после окончания колледжа сдавать экзамены для поступления в университет. Думаю, что намного легче тогда будет поступить.
- Наведите порядок в службе судебных исполнителей. Есть закон о содержании родителями своих детей, даже если родители в разводе. Однако существующий закон не работает, кроме того, есть много способов его обойти. Кроме того, судебные исполнители должны помогать взыскивать средства на содержание детей, но они ничего не делают, даже в рамках имеющейся инструкции. Пора изменить данное положение вещей.
В тему
Летом «Кур'ер» собирал от своих читателей послания будущему президенту. Из всех присланных сообщений читателей мы составили одно общее послание президенту, кто бы он ни был. Его мы закопали в одном секретном месте.
Мы хотели открыть её сразу после выборов, но не сделали этого, пока ситуация в стране войдёт в своё русло и люди (и возможно, президент) смогут его спокойно прочитать. Поэтому капсула ждёт своего часа.
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