В Слуцке начали запускать отопление в школах и детских садах, в жилых домах пока нет

С понедельника, 12 октября, запускают отопление в школах города и детских садах. Когда тепло дадут в жилфонде — пока неизвестно.
Об этом «Кур'еру» сообщили в диспетчерской котельного производства Слуцкого ЖКХ.
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Когда отопление подключат в жилых домах, зависит от погоды.
Напомним, что начало отопительного сезона привязано не к конкретным датам календаря, а к температурам наружного воздуха.
- Для подачи тепла в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения необходимо, чтобы в течение пяти дней подряд среднесуточная наружная температура не превышала 10 °C.
- Отопление жилых домов начинается, если пять дней кряду температура не превысит 8 °C.
- В последнюю очередь включается отопление административных зданий и производственных помещений.
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