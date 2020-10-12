В Слуцке начали запускать отопление в школах и детских садах, в жилых домах пока нет

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В Слуцке начали запускать отопление в школах и детских садах, в жилых домах пока нет
Котельная, которая обогревает микрорайон «Чехова». Фото: Ольга Паздерина

С понедельника, 12 октября, запускают отопление в школах города и детских садах. Когда тепло дадут в жилфонде — пока неизвестно.

Об этом «Кур'еру» сообщили в диспетчерской котельного производства Слуцкого ЖКХ.

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Когда отопление подключат в жилых домах, зависит от погоды.

Напомним, что начало отопительного сезона привязано не к конкретным датам календаря, а к температурам наружного воздуха.

  • Для подачи тепла в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения необходимо, чтобы в течение пяти дней подряд среднесуточная наружная температура не превышала 10 °C.
  • Отопление жилых домов начинается, если пять дней кряду температура не превысит 8 °C.
  • В последнюю очередь включается отопление административных зданий и производственных помещений.

Какой будет погода до конца этой недели

В Слуцке начали запускать отопление в школах и детских садах, в жилых домах пока нет

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