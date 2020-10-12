В редакцию «Кур'ера» написала случчанка Елена и рассказала, что происходит в школе в деревне Селище Слуцкого района.

«Двое моих детей учатся в Селищанской СШ. Но там начали болеть учителя /…/ и персонал школы. /…/ Имеются подтверждённые случаи коронавируса. /…/ Кто-то — в больнице, кто-то — на вынужденной изоляции. В начале недели в школе работали 5−7 учителей, а школу посещали всего 4−6 учеников из более 100 всех учащихся. Почему не объявляют официально карантин или дистанционное обучение? И кто впустил „корону“ в школу?» — спрашивает Елена.

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На сайте Селищанской средней школы указано, что всего в педагогическом коллективе 19 учителей, включая директора Александра Ничипоровича и его заместителей.

Что говорят в санслужбе и в управлении по образованию

Как рассказал «Кур'еру» Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, в школе есть заболевшие коронавирусом, но их мало. Выявлено много контактов первого уровня, они находятся на самоизоляции.

«Школа сельская, большая скученность, поэтому было много точек пересечения», — пояснил Павел Кучко. Про введение карантина в учреждении образования речи не идёт.

Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, пояснил, что учащихся отправили на изоляцию как контактов первого уровня. Дистанционное обучение вводить не будут. «Дети придут с изоляции и будут учиться. Всё будет нормально», — сказал он.

Количество заболевших COVID-19, а также сколько человек контакты первого уровня, никто не называет.