Почему тесты на антитела нам не сильно помогут в борьбе с коронавирусом

Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, почему тесты на антитела нам не сильно помогут в борьбе с COVID-19.

Автор — Дональд Дж. Макнил мл. (Нью Йорк Таймс). Статья опубликована 21 августа.

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По мнению группы экспертов, большинство тестов на антитела полезны только для полномасштабного тестирования всего населения, диагностики у определённой категории детей, или когда первоначальное диагностическое тестирование не даёт результатов.

Согласно рекомендациям, опубликованным крупным медицинским сообществом (имеется ввиду публикация Американского сообщества инфекционных заболеваний, англ. IDSA. — От автора перевода.), прохождение теста на антитела, чтобы узнать, переболели ли вы COVID-19 или нет в прошлом, бессмысленно.

Многие тесты неточны, а другие вообще ищут неправильные антитела. Стоит также помнить, что даже при правильном тесте, результат не может быть гарантирован, так как антитела могут попросту исчезать, говорят эксперты Американского сообщества инфекционных заболеваний (АСИЗ), выпустившего новые рекомендации.

Эксперты отметили, что тестирование на антитела следует использовать в основном только для общего тестирования населения, а не для диагностики заболеваний у людей.

Но в своих рекомендациях Американское сообщество инфекционных заболеваний описывает две ситуации, в которых можно использовать тестирование на антитела в диагностике заболевания, а именно, когда обычные диагностические тесты на вирус — называемые тестами ПЦР (полимеразная цепная реакция — От автора перевода.) — не дали или не смогут дать результата.

Люди, которые чувствовали себя больными несколько недель или месяцев назад и теперь задаются вопросом, обладают ли они иммунитетом к COVID-19, «вероятно, не должны беспокоиться» о необходимости прохождения теста на антитела, утверждает доктор Анджела М. Калиендо, эксперт по тестированию в Медицинской школе Альперта при Университете Брауна и член экспертной комиссии АСИЗ.

Многие жители Нью-Йорка, заболевшие этой весной и не сумевшие пройти обследование, теперь задаются вопросом, переболели ли они этим заболеванием и имеют ли они теперь иммунитет к нему. Экспертная группа пришла к выводу, что текущие тесты на антитела не могут ответить на этот вопрос.

Более того, по словам доктора Калиендо, «если вы проживаете в месте с низкой распространенностью заболевания, то у вас гораздо больше шансов получить ложный положительный результат, что в свою очередь может привести к ложной мысли о том, что вы теперь защищены от заражения».

Несмотря на недостатки тестов на антитела, недавние исследования пациентов, которые действительно были инфицированы, показывают, что у них выработался длительный иммунитет и что вероятность повторного заражения очень мала.

Майкл Т. Остерхольм, директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний Миннесотского университета, назвал диагностические клиники, взимающие плату за тесты на антитела, «продавцами змеиного масла» (в американской культуре это выражение тождественно шарлатанству и обману — От автора перевода.).

По мнению Американского сообщества инфекционных заболеваний, тесты на антитела, которые анализируют кровь на наличие вырабатываемых иммунной системой для нейтрализации вируса белков, полезны в основном для обследований больших групп населения и выявления примерного количества людей переболевших этим заболеванием.

Но даже для этих целей, согласно рекомендациям, следует использовать только те тесты, которые правильно показывают положительный результат в более 96% случаев и правильный отрицательный результат в не менее чем 99,5% тестов. По словам доктора Калиендо, очень немногие из десятков производимых и доступных в США, Европе и Азии тестов, которые рассматривала комиссия, соответствовали этим стандартам. Ни один из протестированных экспертами тестов не может быть использован в домашних условиях или даже в кабинете врача. Тем не менее, лучшими из них можно считать тесты, известные как Elisa или CIA (хемилюминесцентный иммуноанализ) (англ. chemiluminescence immunoassay). Также, эксперты пришли к выводу, что тесты с использованием бумажных полосок были наименее точными.

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Следует помнить, что тесты на антитела отличаются от тестов на антигены, которые ищут белок на поверхности вируса. Они не считаются очень точными, но дают результаты через 15 минут. Тем не менее, поскольку лаборатории загружены и существует нехватка тестовых реагентов, что задерживают более точные ПЦР-тесты в некоторых городах на целых две недели, многие учреждения были вынуждены перейти на использование тестов на антигены.

Доктор Хэнсон рассказала, что Американское сообщество инфекционных заболеваний знало, что тесты на антигены вызывают «огромный ажиотаж».

По её словам, положительный результат теста на антиген обычно считается точным, но отрицательный означает, что пациент должен пройти повторное тестирование с помощью ПЦР метода.

Доктор Калиендо рассказала, что её больница в Род-Айленде вообще не использует тесты на антигены, а местные школы использовали их для тестирования детей только с очевидными признаками заболевания.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи про коронавирус.