В Пинске школьница напала с ножом на двух одноклассниц. Одна из них в больнице

Ученица 6-го класса одной из средних школ Пинска напала с ножом на двух одноклассниц. Это произошло около 8.45 в понедельник, 12 октября.



Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Следственный комитет.

Двенадцатилетняя девочка в женской раздевалке ножом причинила телесные повреждения двум одноклассницам. Одна школьницу увезли в больницу, второй оказали помощь на месте.

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«На произошедшее быстро среагировали учителя, физрук отобрал у нападавшей нож и вызвал скорую», — рассказали свидетели местному порталу «Першы Пiнскi».

Там же сообщает, что у одной из раненых школьниц «задета печень» — она находится в реанимации.

Напавшая на одноклассниц девочка, по словам знакомых с ситуацией людей, была изгоем в классе. Одноклассницы, мол, часто задевали её, и это могло стать причиной инцидента.

«В конце прошлой недели в классе в очередной раз прозвучали издевательские „подколы“ в адрес шестиклассницы, её засмеяли», — рассказывает источник. По его словам, девочка заявила одноклассницам: «Вы у меня в чёрном списке. Я этого вам не прощу».

«Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Выясняются мотивы поступка школьницы», — сказал Дмитрий Иванюк, представитель УСК по Брестской области.