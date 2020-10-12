В Пинске школьница напала с ножом на двух одноклассниц. Одна из них в больнице

Ученица 6-го класса одной из средних школ Пинска напала с ножом на двух одноклассниц. Это произошло около 8.45 в понедельник, 12 октября.
Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Следственный комитет.
Двенадцатилетняя девочка в женской раздевалке ножом причинила телесные повреждения двум одноклассницам. Одна школьницу увезли в больницу, второй оказали помощь на месте.
«На произошедшее быстро среагировали учителя, физрук отобрал у нападавшей нож и вызвал скорую», — рассказали свидетели местному порталу «Першы Пiнскi».
Там же сообщает, что у одной из раненых школьниц «задета печень» — она находится в реанимации.
Напавшая на одноклассниц девочка, по словам знакомых с ситуацией людей, была изгоем в классе. Одноклассницы, мол, часто задевали её, и это могло стать причиной инцидента.
«В конце прошлой недели в классе в очередной раз прозвучали издевательские „подколы“ в адрес шестиклассницы, её засмеяли», — рассказывает источник. По его словам, девочка заявила одноклассницам: «Вы у меня в чёрном списке. Я этого вам не прощу».
«Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Выясняются мотивы поступка школьницы», — сказал Дмитрий Иванюк, представитель УСК по Брестской области.
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