Как без крика и наказаний успокоить ребёнка, который плохо себя ведёт

Современные родители все чаще в вопросе воспитания детей отказываются от традиционной системы поощрений и наказаний. В связи с этим у многих возникает вопрос, как правильно пресекать «плохое» поведение ребенка, не ставя его в угол и не применяя ремня? Портал « Ребенок.BY » рассказал об альтернативных способах успокоения.

Детский психолог Лора Маркхэм утверждает, что не существует «избалованных паршивцев» (как могут называть своих чад уставшие родители), а есть только дети, которым плохо. Конечно, родитель может испытывать недовольство своим ребенком, если он делает то, чего не должен делать (и он об этом знает!). Или демонстративно плохо себя ведет, целенаправленно нарушает правила. Давайте признаем, многие родители, столкнувшись с такими действиями своей детки задаются вопросом: а не пришло ли время накричать на ребенка или применить силу, чтобы научить его «вести себя хорошо»?

Однако истина здесь заключается в том, что дети больше всего на свете хотят крепких и надежных отношений с нами — своими родителями. И как бы это порадикальнее не звучало, но если они вдруг начинают вести себя как «паршивцы» — это не для того, чтобы вас разозлить, а потому, что они хотят более прочной связи с вами (и не понимают, как ее добиться), или пытаются справиться с сильными эмоциями и переживаниями (и не могут), или нуждаются в вашей поддержке. В конце концов, наша поддержка (вкупе с личным примером) — это и есть лучший способ научить ребенка вести себя определенным образом, потому что именно это помогает им учиться и мотивирует их следовать за нами. Так как же превратить «плохое» поведение в «хорошее»? Маркхэм предлагает разобрать существующие стратегии на конкретном примере: после прогулки ребенок, вместо того, чтобы разуться, сразу же бежит в комнату и в обуви прыгает на диване. Просьбы так не делать не оказывают влияния, тайм-ауты работают лишь временно, а на следующий день все повторяется. А теперь остановимся на каждой из возможных родительских тактик отдельно.

Установить высокие ожидания к поведению ребенка

Если вы сдадитесь и просто позволите ребенку прыгать в ботинках на кровати, он так и будет это делать изо дня в день. Однако если вы установите реалистичные и соответствующие возрасту ребенка ожидания, и будете настойчиво, но позитивно о них напоминать, то эта стратегия сработает.

Но, если ребенок знает, чего от него ждут, но все равно продолжает вести себя «не так», это значит, что, либо ему надо помочь разобраться в его сложных чувствах, либо установить с ним более прочную связь, чтобы ему хотелось с вами сотрудничать.

Игнорировать плохое поведение

Такая тактика подойдет для временных явлений. Например, если ребенок плохо себя ведет, потому что он голоден, то вам достаточно удовлетворить его потребность, и он вернется в норму. Вы можете отметить его поведение, но при этом не осуждать: «Ты очень голодна, я вижу, что тебе уже не терпится… Давай успокоимся и поедим!», но нельзя превращать это в скандал. Если же ваш ребенок систематически нарушает правила, прыгая на диване, то безразличием тут не обойтись. Своим поведением он явно просит вас вмешаться и помочь ему.

Кричать и ругаться

Эта тактика известна как «родительская истерика». Это никогда не является эффективным методом заставить ребенка соответствовать вашим ожиданиям. Единственное, чего вы добьетесь таким поведением — это то, что ребенок ребёнок подчиниться вам из-за страха. На примере взрослых отношений мы знаем, что если кто-то «закатывает истерику», это искажает отношения между людьми. Когда мы делаем это в отношениях с детьми, происходит то же самое. К сожалению, таким образом мы только заставляем ребенка вести себя еще хуже.

Крики — это признак того, что вы свернули на «кривую дорожку» родительства и начали воспринимать своего ребенка как врага. Помните, ваши дети никогда не являются вашими врагами, как бы отвратительно они себя ни вели.

Поддержать ребенка

Тут важно подойти индивидуально к каждому ребенку. Может быть, вам нужно поиграть с ребенком в веселую игру о власти и послушании, чтобы снизить уровень напряжения и ощущение того, что им постоянно командуют. Может быть, ему надо поручить дело, которое он будет выполнять дома, чтобы он чувствовал, что у него тоже есть над чем-то власть. Может быть, ему надо наладить с вами связь, чтобы ему хотелось следовать вашим указаниям. Может быть, вам просто надо положить старую простыню на диван, чтобы он оставался чистым. Пробуйте пока не поймете, что поможет конкретно вашему ребенку.

Но если вы уже бесконечное количество раз повторили, что ботинки необходимо снимать сразу после того, как вы вошли в дом, и это не работает, можно переходить к следующим тактикам.

Установить границы

Дети не разделяют наших приоритетов. У них есть свои приоритеты (прыгать на диване — это весело!) и нет нашего понимания мира (диваны стоят денег). Так что наша ежедневная и круглосуточная работа заключается в том, чтобы их направлять: «Ботинки пачкают диван — так что никаких ботинок на диване». Чем более вы настойчивы и последовательны, тем быстрее ребенок примет ваше ограничение, расстроится по этому поводу, и двинется дальше. Но, чем больше чуткости вы проявляете в процессе, тем проще ребенку будет принять ваши границы, не восставая против них.

Перенаправление — это лучший способ остановить нежелательное поведение, потому что он помогает переадресовать энергию ребенка в более безопасное русло. «Я вижу, как тебе весело! Но знаешь, диван не для прыганья. Давай, слезай с дивана. Пойдем лучше попрыгаем на старом матрасе!».

Естественно, что все дети будут проверять границы на прочность. Это значит, что вам надо быть рядом с ребенком, когда вы входите в дом, следить за тем, чтобы он снял ботинки, прежде чем направится к дивану — каждый раз. Рано или поздно это превратится в привычку, и вы перестанете об этом задумываться.

Помогите ребенку справиться со сложными чувствами: играйте с ним

Сделайте глубокий вдох и повторяйте: «Ничего страшного не происходит. Мы можем с этим поиграть». Говорите дружелюбным и игривым тоном, чтобы рассмешить ребенка: «Прощу прощения… Ты что, на диване в ботинках? Ну это мы еще посмотрим! Я защитник дивана, и я сейчас тебя поймаю!». Схватите его со смехом и перекиньте через плечо. Если вы бегаете с ним по дому, снимите с него ботинки и бросьте их туда, где они должны быть. Спойте шутливую песенку о том, как вы любите его и никогда не отпустите. Роняйте его на диван и подхватывайте снова. Наконец упадите вместе на диван, чтобы хорошенько пообниматься.

В следующий раз, прежде чем зайти домой, скажите, что вы можете снова поиграть в эту игру, но для этого надо сначала снять ботинки, как только вы перешагнете через порог. Придумайте такую игру, которая поможет заменить неповиновение радостью и весельем. Используйте ее каждый раз, когда вам надо остановить «плохое» поведение. Смех помогает избавиться от сложных чувств не менее эффективно, чем слезы.

Помогите ребенку справиться со сложными чувствами: дайте ему поплакать

Что делать, если ребенок не смеется? Не дает вам снять с себя ботинки? Что, если он злится и протестует? Он не хочет играть. Скорее всего такое поведение говорит вам о том, что ребенку просто нужно хорошенько поплакать и выпустить те эмоции, которые накопились внутри. К сожалению, ваш ребенок не может сказать, что чувствует, вместо этого он сопротивляется, пытаясь таким поведением показать свои чувства.

Вспомните о сострадании. Проведите границу четко, но мягко: «Солнышко, ты знаешь, что ботинки пачкают диван. Я не разрешаю тебе вставать на диван в ботинках». Во время разговора смотрите ребенку в глаза. Если у вас получится сделать это с сочувствием, малыш расплачется. Если вы примете неповиновение на свой счет и разозлитесь, слез вы не получите, а получите драку. Обнимайте ребенка, пока он плачет, если он вам позволит. Дайте ему понять, что он в безопасности. Если он взорвется, не забывайте о том, что слезы кроются сразу за злостью. Ему просто надо почувствовать себя чуть более безопасно, чтобы выпустить их наружу.

Обнимайте ребенка

Объятия — не единственный способ объединиться с ребенком. Но, это, пожалуй, самый эффективный и простой способ. Объятия помогают восстановить связь между вами и вашим малышом, нарушения которой приводят к непослушанию. Объятия помогают избавиться от капризов и злости, и почувствовать себя в безопасности для того, чтобы ребенок мог выпустить наружу свои переживания, которые заставляют его вести себя «плохо». Знайте, что минимум девять объятий в день необходимы ему для развития и желания следовать за вами. Так что почаще обнимайте своих детей!









