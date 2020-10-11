Как в Слуцке 65 ребят посвятили в кадеты. Фото

В этом году Минское областное кадетское училище в Слуцке отпраздновало своё десятилетие. К этой дате приурочили ещё одно мероприятие. В субботу, 10 октября, в училище прошла торжественная церемония посвящения.
Традиционно на мероприятии присутствовали представители местных и областных властей, силовых структур и православного духовенства.
Клятву произнесли 65 воспитанников училища. Они пообещали быть образцовыми в учёбе и поведении, честными и верными, свято беречь звание кадетов и честь училища, жить, творить, работать во славу Беларуси. После этого ребятам вручили их первые погоны.
На мероприятии соблюдена ещё одна традиция — торжественная закладка памятной плиты шестого набора в профильный класс МЧС, куда зачислены 24 человека.
После того как официальная часть мероприятия была закончена, всех присутствующих пригласили на праздничный концерт, подготовленный кадетами.
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