Как в Слуцке 65 ребят посвятили в кадеты. Фото

В этом году Минское областное кадетское училище в Слуцке отпраздновало своё десятилетие. К этой дате приурочили ещё одно мероприятие. В субботу, 10 октября, в училище прошла торжественная церемония посвящения.

Традиционно на мероприятии присутствовали представители местных и областных властей, силовых структур и православного духовенства.

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Клятву произнесли 65 воспитанников училища. Они пообещали быть образцовыми в учёбе и поведении, честными и верными, свято беречь звание кадетов и честь училища, жить, творить, работать во славу Беларуси. После этого ребятам вручили их первые погоны.

На мероприятии соблюдена ещё одна традиция — торжественная закладка памятной плиты шестого набора в профильный класс МЧС, куда зачислены 24 человека.

После того как официальная часть мероприятия была закончена, всех присутствующих пригласили на праздничный концерт, подготовленный кадетами.

Смотрите фото.