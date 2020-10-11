Почему мы видим перед глазами «мушки» и можно ли это вылечить

Почему перед глазами появляются мушки? И можно ли это вылечить? Подробно объяснила Софья Сомова, врач-офтальмолог отделения по оказанию платных услуг 30-й городской клинической поликлиники города Минска.
— Причиной появления таких зрительных ощущений в большинстве случаев является деструкция стекловидного тела.
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Стекловидное тело (СТ) — бесцветная гелеобразная масса, заполняющая 2/3 глазного яблока. По разным причинам волокна СТ могут утрачивать свою прозрачность, в результате чего появляются оптически непрозрачные частицы, которые задерживают световой пучок и отбрасывают тени на сетчатку. Заметнее всего они на белом фоне.
Какие причины?
- естественный процесс старения организма;
- травмы, воспалительные заболевания глаз;
- близорукость;
- глазные операции;
- артериальная гипертензия, сахарный диабет и другие системные заболевания,
нарушение обмена веществ.
Обычно деструкциия СТ — дело безобидное, хоть и пугающее пациента поначалу.
Когда с визитом к врачу следует поторопиться?
- резкое увеличение количества и размера «мушек»;
- с появлением искр;
- «занавеска» в поле зрения.
Как лечить?
— Консервативное лечение (капли, таблетки) не имеет доказанной эффективности. Лазерный витреолизис (разрушение плавающих помутнений лазером) применяется редко из-за неоправданного риска осложнений. Витрэктомия (удаление мушек вместе с СТ) применяется при выраженных помутнениях СТ.
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