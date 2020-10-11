Почему мы видим перед глазами «мушки» и можно ли это вылечить

Софья Сомова / Instagram
-
0

Почему перед глазами появляются мушки? И можно ли это вылечить? Подробно объяснила Софья Сомова, врач-офтальмолог отделения по оказанию платных услуг 30-й городской клинической поликлиники города Минска.

— Причиной появления таких зрительных ощущений в большинстве случаев является деструкция стекловидного тела.

Стекловидное тело (СТ) — бесцветная гелеобразная масса, заполняющая 2/3 глазного яблока. По разным причинам волокна СТ могут утрачивать свою прозрачность, в результате чего появляются оптически непрозрачные частицы, которые задерживают световой пучок и отбрасывают тени на сетчатку. Заметнее всего они на белом фоне.

Почему мы видим перед глазами «мушки» и можно ли это вылечить
Фото: pixabay.com

Какие причины?

  • естественный процесс старения организма;
  • травмы, воспалительные заболевания глаз;
  • близорукость;
  • глазные операции;
  • артериальная гипертензия, сахарный диабет и другие системные заболевания,
    нарушение обмена веществ.

Обычно деструкциия СТ — дело безобидное, хоть и пугающее пациента поначалу.

Реклама

Когда с визитом к врачу следует поторопиться?

  • резкое увеличение количества и размера «мушек»;
  • с появлением искр;
  • «занавеска» в поле зрения.

Как лечить?

— Консервативное лечение (капли, таблетки) не имеет доказанной эффективности. Лазерный витреолизис (разрушение плавающих помутнений лазером) применяется редко из-за неоправданного риска осложнений. Витрэктомия (удаление мушек вместе с СТ) применяется при выраженных помутнениях СТ.

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.