Многие случчане предпочитают читать публикации на сайте «Кур'ера», потому что это бесплатно, а новости публикуются там оперативно. В печатном же номере из-за специфики его производства новости не могут быть сегодняшними. К тому же за него нужно платить. Так зачем покупать газету или подписываться на неё, если есть сайт? Рассказываем.

Топ-10 плюсов печатной версии газеты «Кур'ер»

«VIP-чтение». Большие эксклюзивные материалы для увлекательного чтения публикуются в газете раньше, чем на сайте. Например, в № 41 (в продаже уже с 8 октября) был размещён материал «Бизнес на селе: как механик стал овцеводом», а в № 40 — интервью со случчанином «О ракетах, узких улицах и костях на Строителей». Также в газете постоянно публикуются эксклюзивные материалы-консультации: советы специалистов по здоровью, по хозяйству, по правовым вопросам и так далее. Отсутствие информационного шума. Лента на сайте и в соцсетях «Кур'ера» постоянно обновляется, поэтому важные новости могут «уйти вниз» прежде, чем вы их прочтёте. В газете же всё самое важное собрано в одном месте в удобном формате. Это экономит время. Не нужно пролистывать сотни неинтересных для вас постов. Уровень материалов в газете выше, чем на сайте, так как над каждым из них работает большее количество людей. Печатные тексты проходят через несколько «фильтров»: перепроверку информации на актуальность, тщательную редактуру, корректуру. В печатном издании вы не найдёте раздражающих опечаток и ошибок, которые возникают на сайте из-за спешки авторов (хотя мы и очень стараемся избегать их). Оформление. Печатный номер оформлен профессиональным дизайнером, там уже расставлены акценты, и вы с лёгкостью выделяете для себя самое важное и интересное. Привычный газетный формат. Вы знаете, где находятся в газете рецепты, юмор, объявления, поздравления и некрологи, программа, кроссворды и другие рубрики. Ничего не нужно искать, вбивать в поисковик, всё всегда на своих местах. Можно начать читать с любого раздела. Нет проблем с интернетом. Иногда сайт или в целом интернет могут «глючить», страницы — не открываться, а фото — не загружаться. В газете такого не бывает. Можно вырезать. В газете есть купон для бесплатного объявления, который можно вырезать и использовать. Можно делать вырезки с интересными вам материалами. Например, с какими-то советами или с фото вашего близкого, о котором написали. Можно вынуть программу телепередач и использовать её отдельно. Периодически мы печатаем расписания движения автобусов или график работы слуцких учреждений. Их тоже можно вырезать и носить с собой. Особенно удобно носить те расписания, что в форме складной книжечки. Полезная вещь. Уже прочитанная и ненужная вам газета может пригодиться для хозяйственных нужд или для поделок. Покой и размеренность. Подписавшись на газету, каждый четверг вы открываете почтовый ящик и видите там свежий номер, в котором гарантированно найдёте что-то интересное, познавательное или развлекательное. Бонусы и акции. Подписчики «Кур'ера» автоматически получают скидки и бесплатные услуги, о которых написано ниже. Также мы проводим конкурсы для подписчиков.

Что нужно знать о подписке на газету «Кур'ер»

Как и где оформить подписку

В отделениях почтовой связи «Белпочта».

Сделав заявку на подписку почтальоном на дому по тел.: (8 1 795) 4 70 45 (для Слуцка).

Через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку.

При помощи платёжно-справочных терминалов.

В редакции газеты по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128 (в будние дни с 9 до 17 часов).

Сколько это стоит

Сейчас идёт подписка на последние два месяца 2020 года: ноябрь и декабрь.

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Подписной индекс: 64 066.

Форма подписки:

индивидуальная: ноябрь — 4,65 руб., ноябрь-декабрь — 9,30 руб.

ноябрь — 4,65 руб., ноябрь-декабрь — 9,30 руб. ведомственная: ноябрь — 4,98 руб., ноябрь-декабрь — 9,96 руб.

Что читатель получает с подпиской

Скидки 10−30% на наши дополнительные услуги: ксерокопирование, распечатку и другие.

Бесплатная публикация в газете:

поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, модуль до 25 см2);

одного частного объявления в разделах «Продам» или «Куплю». Ваше объявление будет публиковаться в номерах, на которые оформлена подписка.

А ещё подписка на «Кур'ер» — это безопасно. Газету принесут в ваш почтовый ящик, и вам не нужно будет лишний раз контактировать с людьми, рискуя заразиться коронавирусом или гриппом.