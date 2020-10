Для самых забывчивых. Как найти фильм, если его название вы не помните

Бывает, что не хочется вникать в новый сюжет, а есть желание посмотреть что-то, что вы уже видели. Например, «там, где еще во сне все постоянно были и Ди Каприо». Правда, есть проблема: вряд ли видеосервисы знают такие народные названия кино. TUT. BY перечисляет на такой случай способы, как найти фильм, не зная его названия.

Поиск фильма по актерам

Если вы помните, кто снимался в фильме, то надежный путь — пойти посмотреть фильмографию актера или актрисы в «Википедии» или на «Кинопоиске» и вычислить нужное название. Заодно там можно подыскать себе кино на случай, когда захочется новенького.

Если вы помните нескольких актеров, то даже лучше. Это сделает процесс быстрее — идите сразу на «Кинопоиск» и вбейте фамилию одного из актеров в поиск. Вам предложат перейти на страничку персоны, но не спешите: лучше выберите пункт «Связи» справа от фотографии актера. Дальше вам откроется вот такая страница, где вы сможете ввести две и больше фамилий актеров. Алгоритм найдет, в каком фильме снимались они все. Мы попробовали найти фильм с Миллой Йовович и Брюсом Уиллисом. «Пятый элемент» — то, что вы искали?





Поиск по сюжету фильма и другим деталям

Если актеров из нужного фильма вы не помните или не знаете в лицо, есть другой вариант. Наверняка вы помните что-то из происходящего на экране. Иногда достаточно даже одной яркой детали, чтобы поисковик помог вам с названием.

Например, если ввести «фильм, в котором везде был туман», Google подскажет: скорее всего, речь о «Мгле» (2007). Впрочем, другие варианты вам тоже предложат: как минимум «Туман» (2005) и «Дыши во мгле» (2018). Найти то, что вы ищете, все-таки проще среди нескольких фильмов. А по запросу «убийство в мотеле ванная» выдаст хичкоковский «Психо» (1960).

Поиск фильма по премиям, году выхода и другим деталям

Допустим, сформулировать кратко сюжет вы не можете. Или можете, но такой поиск не помогает. На помощь придет расширенный поиск «Кинопоиска» (немногие знают, что он существует).

Здесь вы можете предпринять вторую попытку найти фильм по обрывкам сюжета с помощью функции «поиск по ключевым словам» — ее вы найдете ближе к концу страницы. Кстати, форма для поиска фильма по комбинации актеров здесь тоже есть. А если владеете английским и можете выразить свое описание на этом языке, попробуйте глобальные сервисы вроде What is my movie. Конечно, сюжет — не единственное, что может помочь. Например, вы помните, что этот фильм выигрывал «Оскар», и приблизительный год его выхода. Тогда можно вручную прогуляться по страницам «Википедии», посвященным этой премии, и найти нужную картину.

Просто спросите

Не можем не упомянуть этот вариант для ленивых — просто спросите в интернете, не утруждая себя поисками. Для этого подойдут как и ваша личная страница в любой соцсети, так и специальные группы, посвященные кино.

Опять же: для владеющих английским есть целый сайт I Remember This Movie, где люди описывают фильм, а те, кто его узнают, отвечают.

Еще пара других способов, как найти фильм