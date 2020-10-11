Происшествия на выходных: пропавший случчанин найден, пандемия установила рекорд, к протестующим применили гранаты

В Минске и других городах прошли традиционные воскресные протесты. Задержания начались ещё в субботу. По данным правозащитников, в субботу задержаны минимум 25 человек.

В воскресенье до и во время протестов задерживали прохожих и журналистов, в том числе и гос. СМИ. Силовики использовали против демонстрантов водомёты, очевидцы сообщали о взрывах светошумовых гранат. Стреляли в воздух и вслед человеку. У стелы в Минске случилась большая драка между протестующими и ОМОНом, много людей жёстко задержали. Неизвестные в балаклавах с дубинками и ОМОН в разных местах Минска избивали демонстрантов, в том числе лежачих. Столько насилия на белорусских улицах не было с ночи 11 на 12 августа. TUT.BY

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