Лукашенко встретился с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ

Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с арестованными оппозиционерами. Там он в течение более четырех часов общался с арестованными представителями оппозиции.

Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Заявленная им цель такой встречи — услышать мнения всех. Также членам координационного совета и объединенного штаба он сказал: «Конституцию на улице не напишешь». Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне.

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Судя по фото на встрече были банкир Виктор Бабарико, собиравшийся баллотироваться в президенты; его сын Эдуард Бабарико; Лилия Власова, юрист, член Координационного совета белорусской оппозиции; Юрий Воскресенский, бизнесмен, и Виталий Шкляров, политтехнолог.

Антон Гашинский, адвокат Виталия Шклярова, рассказал TUT. BY, что вчера посещал его в СИЗО № 1 («Володарка»), встреча закончилась около 17.00. О планируемой встрече с Лукашенко тогда ничего не было известно, говорит Гашинский.

Ранее 7 октября суд Центрального района оставил решение продлить Виктору Бабарико срок содержания под стражей в силе.