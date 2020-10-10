Загляните в свой холодильник! Какие главные ошибки допускают родители в режиме питания детей

Каким должен быть правильный режим питания для школьника

Всемирная организация здравоохранения ответила на вопросы о том, как и чем кормить детей. 23 сентября вышло «Руководство по детскому питанию и физической активности для родителей и людей, работающих с детьми 6−10 лет», составленное Европейским офисом ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Портал « Ребенок.BY » опубликовал одну из глав руководства — о правильных пищевых привычках.

Главное в питании школьника — соблюдение режима питания и соответствие количества пищи энергозатратам. В течение дня у школьника должны быть 3 основных приема пищи (завтрак, обед и ужин) и 2−3 дополнительных перекуса. Важно следить, чтобы перерывы между приемами пищи у ребенка не были длительными, они могут провоцировать развитие гипогликемии (снижение содержания сахара в крови), вызывать усталость, ослаблять концентрацию внимания.

Завтрак — важнейший прием пищи. Выбор вариантов блюд для полноценного завтрака велик: это разнообразные каши, цельнозерновой хлеб, несладкие хлопья; яйца, нежирное мясо, несладкие кисломолочные продукты (сладкие кисломолочные продукты и творожные изделия следует относить к десертам), а также фрукты и овощи.

Обед школьников младших классов должен состоять из нескольких блюд: обязательно жидкое горячее блюдо (суп), белковый компонент (мясо, птица или рыба) с гарниром, овощной салат и напиток.

Особое внимание обратите на перекусы. Как правило современные дети утоляют легкий голод фастфудом, кондитерскими изделиями, запивая еду сладкой газировкой. Такому питанию есть здоровая альтернатива — школьник в течение дня между основными приемами пищи может есть фрукты и овощи, фруктовые чипсы или фрипсы (фрукты, высушенные без сахара и добавок), натуральную пастилу без сахара, цельнозерновые хлебцы, сухофрукты или батончики на основе сухофруктов, печенье из цельного зерна. Примерный размер порции перекуса — ладонь или кулак ребенка.

Что делать, чтобы ребенок ел больше фруктов и овощей?

Чаще включайте овощи в меню для всей семьи. Используйте овощи и фрукты как вариант перекусов. Старайтесь употреблять в пищу больше сезонных плодов. Заботьтесь о разнообразии фруктов и овощей на вашем столе. Большую часть тарелки должны составлять овощи или фрукты.

Ужин должен быть одновременно легким и питательным: рыба, омлет, творожная запеканка, овощные салаты или тушеные овощи, фрукты. Рекомендуется давать ребенку на ужин приблизительно 20−25% ежедневного количества необходимых питательных веществ. Важно не допускать переедания во время вечернего приема пищи. Ужинать желательно не позднее чем за 2,5 часа до отхода ко сну. Если после ужина ребенок снова просит дать ему что-нибудь съесть, можно предложить ему стакан кефира (ряженки) или фрукт.

Доля свободных сахаров должна быть не более 5% от общей получаемой с пищей энергии

По мнению ВОЗ, здоровое питание включает следующие компоненты: бобовые (например, чечевица, фасоль), орехи и цельные злаки (например, непереработанная кукуруза, просо, овес, пшеница, неочищенный рис); хотя бы 400 граммов (пять порций) фруктов и овощей в день (к овощам не относятся картофель, батат). Свободные сахара — это сахара, добавляемые в пищевые продукты и напитки производителем, поваром или потребителем. К ним также относятся сахара, естественным образом присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах. Доля свободных сахаров в оптимальном варианте составляет менее 5% от общей получаемой с пищей энергии, что эквивалентно 25 граммам сахара (или 6 чайным ложкам без верха) на человека с нормальным весом, потребляющего около 2000 ккал в день.

Как сократить потребление сахара?

Старайтесь, чтобы в рационе семьи присутствовало меньше продуктов с высоким содержанием сахара, таких как конфеты и сладкие перекусы (кукурузные палочки, сладкие кукурузные хлопья, мюсли с добавлением сахара, сладкие подушечки, батончики, карамелизированные орешки). Пейте меньше напитков, в которых присутствуют свободные сахара: — газированные и негазированные прохладительные напитки; — фруктовые и овощные соки и нектары; — жидкие и порошковые концентраты; — напитки на основе воды и молока со вкусовыми добавками; — энергетические и спортивные напитки; бутилированные чай и кофе. Замените сладкие перекусы свежими фруктами и овощами.

Жиры должны составлять менее 30% от общей потребляемой энергии

Жиры — неотъемлемая составляющая в рационе вашего ребенка. Но помните, что отдавать предпочтение лучше ненасыщенным жирам (они есть в рыбе, авокадо и орехах, а также в подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом масле) и избегайте насыщенных жиров (содержатся в жирном мясе, сливочном масле, пальмовом и кокосовом масле, сливках, сыре, топленом масле, свином сале), а также трансжиров всех видов. Трансжиры могут быть как промышленного производства (в запеченных и жареных продуктах, полуфабрикатах), так и естественного происхождения (в мясных и молочных продуктах, получаемых от коров, овец, коз и других жвачных животных).

Как сбалансировать потребление жиров?

Готовьте пищу на пару или варите, а не жарьте и не запекайте. Замените сливочное масло и сало на растительное масло, которое богато полиненасыщенными жирами (соевое, рапсовое, кукурузное и подсолнечное). Выбирайте молочные продукты с пониженной жирностью и постное мясо. Ограничьте потребление сдобы (пончиков, кексов, пирогов, вафель) содержащей трансжиры промышленного производства.

Как сократить потребление соли?

Ограничьте количество соли и приправ с высоким содержанием натрия (например, соевого соуса, рыбного соуса и бульона. Не ставьте на стол соль и соусы с высоким содержанием натрия во время семейного приема пищи. Избегайте соленых закусок, выбирайте блюда и продукты с низким содержанием натрия.

И главное помнить, что дети часто копируют поведение родителей, в том числе и их пищевые привычки, так что родителям следует подавать пример здорового образа жизни.

Основные ошибки в питании детей по мнению ВОЗ:

Отказ от завтрака. Причины могут быть разными: отсутствие аппетита по утрам, слишком плотный или слишком поздний ужин, в семье отсутствует привычка завтракать с утра. Трансжиры. Содержатся в жареных во фритюре блюдах, в полуфабрикатах, фабричной выпечке. Дефицит овощей и фруктов. Следует ежедневно съедать по меньшей мере 400 граммов (то есть пять порций) фруктов и овощей. Плотный и поздний ужин. Ужин должен составляет приблизительно 20−25% от ежедневного количества питательных веществ, необходимых ребенку. Ужин должен состояться минимум за 2,5 часа до планируемого отхода ко сну. Большие перерывы между приемами пищи. Они могут провоцировать развитие гипогликемии, приводить к усталости, снижению концентрации внимания и познавательной активности.







