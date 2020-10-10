Случчанка рассказала про свой урожай тыкв и поделилась рецептом сока на зиму

Ольга Литошка предложила на суд читателей «Кур'ера» тыквы, которые выросли на даче в деревне Чепели. «Впервые у нас выросли такие красавицы, — написала Ольга. — К сожалению, название сорта не знаю. Как всегда посадили семена, особого ухода за ними не было. Солнышко, полив, забота и трудолюбие — вот и весь секрет».
На вопрос «Как распорядитесь таким урожаем?» Ольга ответила, что в основном заготавливают тыквенно-яблочный сок. Как раз и яблоки, и тыквы на даче созревают одновременно.
Рецепт тыквенно-яблочного сока на зиму
Ингредиенты:
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- тыква — 2 кг;
- яблоки — 1 кг;
- сахар — 0,5 стакана;
- половина некрупного лимона.
Приготовление:
- Первым делом с тыквы надо снять кожицу. Для этого тыкву разрезаем пополам, извлекаем волокна с семечками, затем нарезаем половинки на не толстые дольки и уже с них снимаем кожицу. Нарезаем тыкву на куски для вашей соковыжималки.
- Яблоки вымываем, нарезаем дольками, семена удаляем.
- Куски яблок и тыквы пропускаем через соковыжималку вместе с лимоном. В кастрюлю с полученным соком добавляем сахар, перемешиваем.
- На медленном огне доводим сок до кипения. Чтобы сохранить как можно больше полезных веществ, продукт подвергать длительной тепловой обработке не стоит, достаточно прокипятить его 2−3 минуты.
- Стерилизованные банки наполняем кипящим соком, укупориваем металлическими крышками.
Хранится такой напиток при комнатной температуре в течение года и дольше.
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