Случчанка рассказала про свой урожай тыкв и поделилась рецептом сока на зиму

Ольга Литошка предложила на суд читателей «Кур'ера» тыквы, которые выросли на даче в деревне Чепели. «Впервые у нас выросли такие красавицы, — написала Ольга. — К сожалению, название сорта не знаю. Как всегда посадили семена, особого ухода за ними не было. Солнышко, полив, забота и трудолюбие — вот и весь секрет».

На вопрос «Как распорядитесь таким урожаем?» Ольга ответила, что в основном заготавливают тыквенно-яблочный сок. Как раз и яблоки, и тыквы на даче созревают одновременно.

Рецепт тыквенно-яблочного сока на зиму

Ингредиенты:

Реклама

тыква — 2 кг;

яблоки — 1 кг;

сахар — 0,5 стакана;

половина некрупного лимона.

Приготовление:

Первым делом с тыквы надо снять кожицу. Для этого тыкву разрезаем пополам, извлекаем волокна с семечками, затем нарезаем половинки на не толстые дольки и уже с них снимаем кожицу. Нарезаем тыкву на куски для вашей соковыжималки. Яблоки вымываем, нарезаем дольками, семена удаляем. Куски яблок и тыквы пропускаем через соковыжималку вместе с лимоном. В кастрюлю с полученным соком добавляем сахар, перемешиваем. На медленном огне доводим сок до кипения. Чтобы сохранить как можно больше полезных веществ, продукт подвергать длительной теп­ловой обработке не стоит, достаточно прокипятить его 2−3 минуты. Стерилизованные банки наполняем кипящим соком, укупориваем металлическими крышками.

Хранится такой напиток при комнатной температуре в течение года и дольше.

Партнёр конкурса

Ранее: