Эхо недели: гибельное падение с колокольни, смерть случчанки с COVID-19 и истории от бывшего начальника Слуцкого уголовного розыска

На этой неделе случчане обсуждали историю умершей Елены, у которой был коронавирус, вспоминали «Дожинки-2005» и зачитывались историями бывшего начальника Слуцкого уголовного розыска.

Коронавирус

Коронавирус снова вышел на первый план среди слуцких тем. Сын случчанки Елены рассказал, как его мама заболела COVID-19, ходила в поликлинику в Слуцке, а потом умерла в минской больнице. Другой читатель поделился мнением о том, как тяжело стоять в очереди в поликлинике.

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Слуцкое ЖКХ начало дезинфицировать подъезды. Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, рассказал «Слуцк ТВ» о том, какая в целом в городе ситуация с коронавирусом. О серьёзности ситуации говорят и объявления в Слуцкой поликлинике. Кстати, на прошлой неделе в Слуцке побывал Александр Солодуха, у которого позже тоже нашли коронавирус.

О других вирусах: французскую вакцину от гриппа завезли в Слуцкую ЦРБ. Правда, её всем желающим не хватило.

Политика

Светлана Тихановская посетила Берлин, встретилась с Ангелой Меркель и пообщалась с живущими в Германии соотечественниками.

Литва заблокировала выделение средств Беларуси. Власти страны опасаются, что правительство РБ использует эти выплаты не по назначению.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов. И подняла вопрос о том, чтобы самораспуститься. Президент страны заявил о готовности уйти с поста когда «страна встанет на путь законности».

Быстрота, с которой разворачиваются события в Кыргызстане, стала предметом обсуждений и шуток в байнете. А эксперт объяснил, почему не стоит сравнивать протесты там с нашими протестами.

Экономика

Это может показаться удивительным, но Слуцкий пивзавод только в прошлом месяце признали банкротом. Его должны ликвидировать до 6 сентября 2021 года.

Происшествия

Житель Слуцка Александр Сорокин, которого милиция искала на прошлой неделе, нашёлся сам. Оказалось, он уехал в соседний район подзаработать и не предупредил семью.

А другой рабочий человек погиб. Он упал с колокольни, что возле храма в микрорайоне «Чехова».

Люди

В городе и районе

Вячеслав Гринюк много лет служил в уголовном розыске Слуцкого РОВД. Уже 7 лет он на пенсии. Вячеслав Леонидовичи главных отличиях службы тогда и сейчас.

Осень в Слуцке выдалась такой тёплой, что уже октябрь, а когда начнётся отопительный сезон — пока не ясно. Но когда он начнётся, убедитесь, что с отопительной системой в вашем жилье всё в порядке.

В Слуцке власти всё-таки решили расселять 94-летний барак на Вечеркевича. Это случилось после того, как на историю с бараком обратил внимание госконтроль. В Безверховичах люди ходят на остановку по грязной и неосвещённой обочине. Кто и когда будет делать там пешеходную дорожку — неизвестно.

У СФК «Слуцк» обновился тренерский штаб. Главным тренером стал Александр Бразевич, который перешёл из ФК «Смолевичи».

Почитать и посмотреть

Одну случчанку пытался «развести» интернет-мошенник, но не тут то было.

Мы уверены, что каждый наш читатель так же крут, как этот кот. Его и ещё много красивых фото выложили случчане в Instagram.

Посмотрите и почитайте, как 15 лет назад в Слуцке проходили республиканские «Дожинки». Случчане поделились историями, а «Кур'ер» — архивными фото. А здесь — обзор, что приобрёл и потерял Слуцк в тот год.

В тюрьме Жодино нашли записку нашего бывшего сотрудника Сяржука Кийко, которую он оставил там в 2017 году. Его задержали в День воли-2017 в Минске. Записка адресована «Всем, кто сидит за политику».

Напоследок рекомендуем: Случчанка рассказала про свой урожай тыкв и поделилась рецептом сока на зиму