Очередная осенняя ярмарка в Слуцке. Обзор цен

В Слуцке снова проходит осенняя ярмарка. Она развернулась на площадке между райисполкомом и библиотекой в субботу, 10 октября.
Цены на некоторую сельскохозяйственную продукцию за кг
- Картофель — 40−60 копеек в зависимости от сорта
- Капуста — 45−50 копеек
- Помидоры — 1,2−3 рубля
- Цветная капуста — в районе 3 рублей
- Грецкий орех — 6 рублей
- Лук — 60−70 копеек
- Морковь — в районе 70 копеек
- Перец сладкий — в районе 2−2,5 рубля
- Кабачки цуккини — 50 копеек
- Тыква — 50 копеек
- Перец чили — 7 рублей
- Клюква — 5 рублей
- Свекла — около 50 копеек
- Огурцы — 2,5 рубля
- Груши — 1,5 рубля
- Яблоки — 1,2−1,5 рубля
- Кукуруза — 1,2−1,5 рубля.
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