Очередная осенняя ярмарка в Слуцке. Обзор цен

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Очередная осенняя ярмарка в Слуцке. Обзор цен
Площадка, где проходит осенняя ярмарка. Фото: Олеся Белая

В Слуцке снова проходит осенняя ярмарка. Она развернулась на площадке между райисполкомом и библиотекой в субботу, 10 октября.

Цены на некоторую сельскохозяйственную продукцию за кг

  • Картофель — 40−60 копеек в зависимости от сорта
  • Капуста — 45−50 копеек
  • Помидоры — 1,2−3 рубля
  • Цветная капуста — в районе 3 рублей
  • Грецкий орех — 6 рублей
  • Лук — 60−70 копеек
  • Морковь — в районе 70 копеек
  • Перец сладкий — в районе 2−2,5 рубля
  • Кабачки цуккини — 50 копеек
  • Тыква — 50 копеек
  • Перец чили — 7 рублей
  • Клюква — 5 рублей
  • Свекла — около 50 копеек
  • Огурцы — 2,5 рубля
  • Груши — 1,5 рубля
  • Яблоки — 1,2−1,5 рубля
  • Кукуруза — 1,2−1,5 рубля.
Очередная осенняя ярмарка в Слуцке. Обзор цен
Фото: Олеся Белая
Очередная осенняя ярмарка в Слуцке. Обзор цен
Фото: Олеся Белая
Очередная осенняя ярмарка в Слуцке. Обзор цен
Фото: Олеся Белая

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