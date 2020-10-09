В Слуцке насмерть разбился человек. Он упал с колокольни (фотофакт)

Фото в редакцию «Кур'ера» в пятницу, 9 октября, около 15.40 прислал читатель. По его словам, на земле у колокольни на улице Магистральной лежит человек. «Возможно, с высоты упал рабочий», — написал житель Слуцка.

На фото видно, что на месте работают сотрудники милиции. Официального комментария на момент публикации нет.

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Добавлено в 15.57. В Слуцком РОВД подтвердили факт гибели человека. По данным «Кур'ера», рабочие укрепляли щиты на колокольне и выставляли строительные леса. По предварительной информации, один из щитов не выдержал веса и разломался. Мужчина упал вниз. От полученных травм он погиб на месте. Это случилось около 14.30.