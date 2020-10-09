О страхе смерти, страхе за близких, страхе боли… Случчанка Екатерина Алешкевич рассказала, чего боится раковый пациент

Кате 31, два года назад у неё обнаружили рак груди. Случчанке пришлось пройти через мастэктомию, химиотерапию и… вступить в ремиссию. К сожалению, ненадолго. Весной случился рецидив, рак обнаружили в кости.

«Это история девушки, которой очень много пришлось пережить. И ещё предстоит. Мы поговорили о страхе смерти, страхе за близких, страхе боли…

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Само собой, этот выпуск полон страхов. А ещё он полон надежды, которая так нужна людям, столкнувшимся с такой же проблемой, как и Катя", — пишет TUT.BY.

Видео: TUT. BY

В ТЕМУ. Два года назад «Кур'ер» писал о Екатерине Алешкевич. На тот момент прошло полгода, как девушка обнаружила у себя уплотнение в груди, которое оказалось онкозаболеванием. Читайте наше интервью с ней «#Ракдурак. Как молодая случчанка борется с онкологией».