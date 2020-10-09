11 октября в Таджикистане пройдут президентские выборы. На пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент страны Эмомали Рахмон, который впервые баллотируется в качестве «Лидера нации».

Для Рахмона это уже пятые президентские выборы; для того чтобы он смог выдвигаться столько раз, в Конституцию Таджикистана пришлось дважды вносить изменения. Выборы, на которых Рахмон побеждал, ни разу не признавались подлинно демократическими: международные наблюдатели констатировали, что реальных оппонентов никогда не допускали до голосования.

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«Настоящее Время» рассказывает обо всех президентских выборах в Таджикистане и о том, кто составлял на них «оппозицию» Эмомали Рахмону.

Занимающий с 1992 года пост председателя Верховного совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон впервые принял участие в президентских выборах в 1994 году. До этого должности президента в стране фактически не существовало — даже несмотря на то, что в Таджикистане «президентом» до Рахмона успели побывать как минимум два человека.

Оппозиция призывала бойкотировать голосование, утверждая, что свободные выборы невозможны, пока страной продолжает руководить прежняя власть.

Оппозиция призывала бойкотировать голосование, утверждая, что свободные выборы невозможны, пока страной продолжает руководить действующая власть.

Соперники Рахмона

Рахмон победил на выборах, набрав 59,5 процента голосов.

Первые президентские выборы после подписания Соглашения о мире в 1997 году и прекращения активных боевых действий в Таджикистане.

Накануне голосования в том же году в Таджикистане прошел референдум. Внесенные в Конституцию изменения продлевали президентский срок с пяти до семи лет, но запрещали избранному президенту участвовать в выборах более одного раза (раньше баллотироваться можно было на два срока подряд). Поправки при этом не распространялись на действующего президента Рахмона — ему позволили баллотироваться во второй раз. По официальным результатам выборов, он набрал 97,6 процента голосов. Явка стала рекордной — 98,9 процента избирателей.

Во время президентской кампании потенциальные кандидаты в президенты жаловались на действия властей, которые не позволяли им собрать необходимое количество подписей для участия в выборах. Глава Социалистической партии Сафарали Кенджаев, который хотел участвовать в голосовании, был убит за восемь месяцев до выборов. Мотивы этого убийства неизвестны до сих пор.

В выборах приняли участие лишь два кандидата.

Соперники Рахмона

Из-за отсутствия условий для проведения демократических выборов ОБСЕ официально не наблюдала за ходом голосования в Таджикистане.

На референдуме 2003 года в очередной раз изменена Конституция Таджикистана. Поправки позволили главе государства занимать президентский пост не один, а два раза подряд. Они также обнулили количество сроков Рахмона, который иначе не смог бы баллотироваться на пост президента в третий раз.

На этих выборах, по данным ЦИК, действующий президент набрал 79,3 процента голосов.

Три оппозиционные политические партии — Партия исламского возрождения Таджикистана, Демократическая партия и Социал-демократическая партия — не выдвигали кандидатов. Они назвали выборы и их результаты заранее сфальсифицированными.

Соперники Рахмона









Явка на президентских выборах составила 90,9 процента избирателей.

Это первые президентские выборы в Таджикистане, за которыми наблюдали представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Согласно заключительному отчету организации, выборы не были демократическими, поскольку у таджикистанцев не было настоящей альтернативы, а голосование власти провели с нарушениями.

Из шести кандидатов, участвовавших в президентских выборах, по официальным данным, победу одержал Эмомали Рахмон. На этих выборах он впервые участвовал под новым именем — раньше его официально звали Эмомали Рахмонов.

По данным ЦИК, за него проголосовали почти 84 процента избирателей. Официальная явка составила 86,6 процента — это самый низкий показатель с 1994 года.

Единственного потенциального оппозиционного кандидата в президенты — правозащитницу и диссидентку Ойнихол Бобоназарову — не допустили к выборам. Как заявили власти, она не собрала необходимое количество подписей.

Соперники Рахмона











Наблюдатели из ОБСЕ сделали вывод, что голосование прошло спокойно, но у избирателей не было «подлинного выбора и полноценного плюрализма». Агитация альтернативных кандидатов была формальной, в то время как СМИ широко освещали деятельность действующего президента Рахмона. В день голосования были замечены фальсификации — случаи голосования за других людей, группового голосования и незаконный вброс бюллетеней.

Ни один из кандидатов, кроме Рахмона, не набрал столько голосов, сколько требовалась собрать подписей для участия в выборах, — около 210 тысяч.

Выборы обычно проходят в ноябре, но в 2020 году было решено провести их почти на месяц раньше. Власти объясняют это пандемией коронавируса и лучшей доступностью к горным районам страны, чем в более холодные месяцы. Критики власти говорят об экономических проблемах и о том, что уже сейчас в некоторых районах страны отключают электричество. Поэтому официальный Душанбе якобы предпочитает провести выборы до того, как ситуация ухудшится.

Это голосование также отличается от предыдущих тем, что власти снизили минимальный возраст кандидатов в президенты — с 35 до 30 лет. Предполагалось, что Рахмон готовил к участию в выборах 32-летнего сына, председателя парламента страны Рустама Эмомали, но тот не стал участвовать в голосовании.

На пост президента баллотируются пять кандидатов. Рахмон впервые принимает участие в выборах в статусе «Лидера нации». Оппоненты действующего президента — лидеры четырех политических партий, лояльных власти.

Соперники Рахмона











Как минимум три человека пытались участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев, но закон не дал им права на участие в голосовании. Единственная оппозиционная Социал-демократическая партия традиционно решила бойкотировать выборы, заявляя, что при нынешней власти в Таджикистане голосование не может быть честным.

Это первые выборы после того, как в 2015 году в стране запретили деятельность оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана. Ее внесли в список террористических организаций. Несколько бывших членов политсовета партии были приговорены к тюремному заключению, а некоторые из лидеров ПИВТ получили убежище в Европе и других странах. Последний раз ПИВТ удалось выдвинуть своего кандидата на выборах президента в 1999 году.