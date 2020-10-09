Президент Кыргызстана заявил о готовности уйти со своего поста. Он назвал условие для этого

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9 октября обратился к гражданам из-за ситуации в стране. Обращение главы государства приводит его пресс-служба.

По его словам, политическая ситуация в стране достигла критической точки. Он заявил, что готов покинуть пост, когда страна встанет на путь законности, и назвал шаги для урегулирования ситуации.

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«Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш (парламент). Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряжённость. Необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений», — заявил он.

Жээнбеков призвал все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране.

«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики», — сказал он.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы — согласно официальным результатам, на них победили партии, близкие к семье президента страны Сооронбая Жээнбекова и другим влиятельным чиновникам. 5 октября сторонники оппозиции вышли на улицы — их жестко разогнали силовики. Но уже в ночь на 6 октября оппозиционеры захватили несколько административных зданий, в том числе Белый дом. В результате ЦИК признал итоги выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку, но действующий президент от власти отказываться не стал.

Ранее:

В Кыргызстане протестующие против итогов парламентских выборов захватывают власть (коротко)

ЦИК Кыргызстана признала итоги выборов недействительными. В стране создан Координационный совет

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